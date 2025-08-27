사진=강지수 SNS

사진제공=샌드박스네트워크

'모태솔로지만 연애는 하고 싶어' 출연자 강지수가 스토킹 피해 사실을 고백했다.오는 27일 유튜브 채널 '이게진짜최종'을 통해 공개되는 '파자매 파티' 14화 모솔특집 편에는 넷플릭스 시리즈 '모태솔로지만 연애는 하고 싶어'(이하 '모솔연애') 여성 출연자 강지수, 김여명, 이민홍이 출연한다.'모솔연애'는 인생 첫 연애에 도전하는 모태솔로들의 좌충우돌을 담아낸 넷플릭스 리얼리티 예능으로, 공개 직후 큰 화제를 모으며 종영했다. 세 출연자는 '파자매 파티'에서 방송 비하인드는 물론 제작진의 치밀한 준비 과정까지 솔직하게 털어놓을 예정이다.이들은 모든 출연자가 실제 모솔임을 입증하기 위해 제작진이 한 달간 진행한 모의 테스트 과정이 있었다는 사실을 최초로 공개한다. 친구·부모님 인터뷰부터 모의 소개팅, 심리 상담까지 실제와 다름없는 혹독한 과정을 거쳤다고. 또 미남이 투입된 모의 소개팅에서 벌어진 각자의 웃지 못할 에피소드들를 전한다.지수는 '모솔연애' 본편에서 짧게 언급돼 화제를 모았던 충격적인 스토킹 경험담을 털어놓는다. 그는 "어디서 말을 해야겠다고 생각하긴 했다"라며 "(스토킹은) 총 2번을 당했다. 중학생 시절과 사회 초년생 당시였다"고 고백한다.방송 이후 출연자들에게 쏟아진 관심에도 솔직한 반응을 전했다. 민홍은 "방송 이후 SNS로 DM 연락이 많이 오는 데 90%가 여자다"라고 말한다. 반대로 여명은 "90% 이상 비율로 남자분들에게 (DM) 연락이 온다"고 웃어 보인다.'파자매 파티' 14화는 이날 오후 6시 유튜브 채널 '이게진짜최종'을 통해 확인할 수 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr