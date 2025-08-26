사진=SBS '섬총각 영웅'

'섬총각 영웅' 임영웅이 소모도에서 격한 환영을 받았다.26일 첫 방송된 SBS 예능 프로그램 '섬총각 영웅'에서는 가수 임영웅, 과학 유튜버 궤도, '철가방 요리사' 임태훈 셰프가 소모도로 향했다.이날 임영웅은 평소 절친한 궤도, 임태훈과의 무계획 섬마을 여행에 대해 "셋이서 외진 곳에 가서 진지한, 좋은 얘기하면 어떨까 싶었는데 이렇게 오게 됐다"고 말했다.배를 타고 이동하며 바다를 바라보던 임영웅은 "무명 때 크루즈 행사 많이 갔다. 그때 기억이 난다"며 남다른 감회를 드러냈다.제작진은 "섬에 슈퍼, 편의점, 식당이 없다"고 밝혀 놀라게 했다. 이후 소모도 지도를 받은 이들은 "동화 마을 같다"며 기대감을 내비쳤다.소모도 입성 후 가파른 언덕길을 걷고 또 걸어 숙소에 도착한 임영웅은 "기가 막히게 짐을 내려놓고 마당에서 허리 펴는 순간, 뷰가 장난이 아니더라. 여기에 싹 녹았다"며 만족감을 드러냈다. 반면 임태훈은 셰프답게 가마솥과 주방에 관심을 보여 웃음을 안겼다.방 배정에서는 코골이 이슈로 임태훈이 독방을 쓰게 됐다. 임태훈은 "다들 코 안 골아?"라고 물었지만, 임영웅은 코 안 고는 편"이라고 답했다. 텅 빈 냉장고를 본 임영웅은 "힐링 여행을 왔는데, 생존을 해야하나. 냉장고에 하나도 없더라"고 토로했다.세 사람은 소모도 어르신들께 인사를 하기 위해 섬을 돌았다. 임영웅을 본 소모도 이장님은 소모도에 귀한 손님이 왔다"라며 환영했다. 임영웅은 "여행을 오게 됐는데 어르신들께 인사하러 돌아다니고 있다"고 말했다.임영웅의 찐팬인 이장님 아내는 와락 포옹으로 반가움을 드러냈고, 특별히 우산을 씌워주며 애정을 표현했다. 여기에 부녀회장님 또한 임영웅을 포옹하고, 악수하며 "TV 나오는 거 보면 예뻐서 죽겠다. 미치게나 예쁘다"면서 "가슴이 막 설렌다. 아들 보는 것보다 더 반갑다"고 말해 폭소케 했다.마을 돌며 인사한 세 사람은 잠시 낮잠 시간을 가졌다. 임영웅은 "원래 삶에서는 억지로 자려고 누워도 약간 잠에 잘 못 드는 그런 스타일인데, 섬에 와서 너무 마음이 편하니까 누우면 잤다. 그래서 체력 보충이 된 것 같다"며 힐링하는 모습을 보였다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr