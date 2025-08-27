사진=tvN/Amazon MGM Studios

사진=tvN/Amazon MGM Studios

2002년 데뷔한 1981년생 배우 김지훈이 '버터플라이(Butterfly)'를 통해 첫 할리우드 진출에 성공하며 국내외 시청자들의 눈길을 완벽히 사로잡고 있다. 그는 차은우와 닮은 외모로도 이슈된 바 있다.동명의 그래픽 노블을 원작으로 한 아마존 프라임 비디오 시리즈 '버터플라이'는 미국 오리지널 드라마이지만, 한국에서 전면 로케이션으로 진행된 작품으로 큰 화제를 모으고 있다. 이 작품에서, 김지훈은 치명적이고도 스타일리시한 킬러 'Gun(이하 건)' 역을 맡아 독보적인 인상을 남기고 있다.김지훈에게 있어 버터플라이는 단순한 출연작 이상의 의미를 지닌다. 한국이라는 공간에서 촬영되는 미국 드라마에 출연하는 것 자체가 배우로서 특별한 기회였고, 미국 제작 시스템을 직접 경험할 수 있다는 점도 매우 매력적이었다. 그는 "한국에서 올 로케이션으로 진행되는 아마존 오리지널에 출연할 수 있어 영광"이라며 "미국과 한국의 제작 시스템을 비교해볼 수 있는 소중한 경험이었다"라고 소회를 전했다.주연이자 제작자 역할을 동시에 맡은 대니얼 대 킴과의 협업도 김지훈에게는 인상 깊은 기억으로 남았다. 그는 대니얼을 "현장에서 따뜻함과 신뢰를 주는 큰 형님 같은 존재"로 회상하며 "그의 인품에서 많은 것을 배웠다"라고 말했다.고난도의 액션 장면에서는 서로에 대한 신뢰와 배려가 촬영 현장의 시너지를 배가했다. 그는 "촬영 전날이면 꼭 따로 만나 액션 합을 맞췄고, 액션씬에서 사소한 실수도 부상으로 이어질 수 있기에 서로 굉장히 조심스럽게 집중하며 임했다"라는 김지훈은, 그 과정을 통해 단지 좋은 장면뿐 아니라 동료에 대한 존중과 현장의 진정성도 함께 배워나갔다.김지훈이 연기한 'Gun'은 겉으로는 냉혹하고 잔인한 킬러이지만, 동시에 예상치 못한 인간미와 유머를 지닌 인물이다. 칼만을 사용하는 암살자라는 독특한 설정과 함께 감을 좋아한다는 작은 디테일은 캐릭터를 보다 입체적으로 만들었다.그는 2회에서 홀로 감을 먹는 장면을 가장 인상 깊은 에피소드로 꼽았다. 김지훈은 "암살하러 AS 기사로 위장해 집에 들어갔을 때, 집주인이 감을 깎아주는 장면이 있었다. 원래 대본에는 없었지만 '건이 감을 되게 맛있게 먹었으니 개인 공간에서 혼자 감을 가져와서 먹어도 재미있겠다'라는 아이디어를 냈었다"고 덧붙였다. 김지훈의 제안으로 'Gun의 세계관'을 풍부하게 살린 이러한 세심한 접근은 캐릭터의 매력을 극대화했다.글로벌 무대 데뷔작답게 김지훈의 준비 과정도 철저했다. 영어 대사는 많지 않았지만 반복 연습을 통해 자연스러운 톤을 완성했고, 액션 장면은 액션 스쿨에서 여러 차례 훈련하며 완성도를 높였다. 김지훈은 "건만의 스타일을 만들기 위해 머리 묶는 방식, 의상 하나까지 디테일을 챙겼다"라고 밝히며 단순히 외적인 모습뿐만 아니라 캐릭터의 본질적인 매력과 차별화를 위해 노력했다고 전했다.김지훈은 이번 작품을 통해 글로벌 시청자들에게 "한국에도 이렇게 멋진 액션을 소화할 수 있는 배우가 있다"는 점을 보여주고 싶었다고 강조했다. "한국적인 액션, 예를 들면 화려한 발차기 같은 동작을 통해 차별화를 주려 했다"라며 단지 멋진 액션뿐 아니라 한국 배우만이 표현할 수 있는 정서와 디테일을 담아내고자 했다.김지훈은 버터플라이를 "위트 있고 따뜻한 첩보 액션 가족 드라마"라고 정의했다. 스파이물 특유의 긴장감에 가족 간의 감정선을 녹여낸 이 작품은 기존 장르물과는 또 다른 깊이를 전한다는 것. 또한 "미국 드라마지만 한국에서 촬영되었기에, 양국 시청자 모두에게 이색적이고 신선한 시각을 제공할 수 있을 것"이라며 작품에 대한 애정을 드러냈다.지난 13일(수) 공개 직후 '버터플라이'는 프라임 비디오 'TV SHOW' 부문에서 전 세계 2위를 꾸준히 기록하며 열띤 반응을 얻고 있다. 김지훈 표 치명적인 킬러 건의 활약이 흥행 요소로 크게 작용하고 있는 것. '버터플라이'는 온라인동영상 서비스(OTT) 아마존 프라임 비디오 오리지널 시리즈에서 확인할 수 있으며, 매주 금·토 밤 10시 40분에 tvN에서 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr