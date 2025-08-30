사진제공=ENA '내 아이의 사생활'

'내 아이의 사생활'에서 이종혁의 두 아들 탁수와 준수가 무인도에서 위기에 처한다.오는 31일 방송되는 ENA 일요예능 '내 아이의 사생활'(이하 '내생활') 36회에서는 생애 첫 형제 여행을 떠난 '탁준 형제' 탁수와 준수의 무인도 표류기와 '태양의 아들' 이근호의 축구 교실로 원정 경기를 떠난 건후의 이야기가 그려진다.지난 방송에서 "풀빌라에 간다"는 준수의 말만 믿었던 탁수. 하지만 도착한 곳은 다름 아닌 무인도였다. 충격에 빠진 탁수는 급기야 동생 멱살을 잡는 모습으로 엔딩을 장식하며 큰 웃음을 안겼다. 이런 가운데 형제는 점차 현실을 받아들이고 무인도에 적응해 간다.탁수와 준수는 먼저 무인도에서 하룻밤 잘 수 있는 집 만들기에 도전한다. 처음엔 준수가 준비한 텐트 안에 몸을 구겨 넣어 봤지만, 키 180cm의 탁수, 키 193cm 준수가 눕기에는 역부족이었던 것. 집 짓기에 적극적인 준수와 달리 무심한 듯 보이던 탁수도 결국 동생 돕기에 나서고, 탁수의 합류로 일사천리로 집이 완성된다.이어 해산물을 직접 잡고, 이를 먹기 위해 손질하는 등 탁수의 활약이 이어진다. 준수는 고난도의 불피우기에 도전하고, 계속된 실패 끝에 결국 성공해 성취감을 느낀다. 어렵게 피운 불에 삼겹살을 구워 먹고, 라면을 끓여 먹으며 힐링을 느끼는 아이들. 준수는 "이제야 살 것 같다"며 행복해한다.그러나 그 행복도 잠시, 밀물이 밀려오며 애써 만들어 놓은 집에 물이 들어오는 상황이 펼쳐져 긴장감을 자아낸다. 준수가 "죽는 거 아니야?"라며 걱정하자 탁수는 "안 죽어"라고 다독인다. 아이들의 입에서 "여기 저승 같아"라는 말까지 나오고 만다. 과연 아이들이 이를 어떻게 극복할 수 있을지 '탁준 형제'의 인생 첫 형제 여행이 무사히 마무리될 수 있을지 궁금증을 자아낸다.'찐건나블리' 건후는 대구에 위치한 '태양의 아들' 이근호의 축구 교실을 찾는다. 건후의 워너비 포지션인 좌측 윙에서 주로 뛰었던 이근호에게 한 수 배우러 간 것. 또한 건후는 "프로 선수가 되면, 팀을 많이 옮겨야 해서 이런 경험이 필요하다"며 대구까지 온 것도 일종의 프로 예행연습이라고 밝혀 웃음을 자아낸다.건후의 첫 번째 테스트는 바로 슈팅 테스트. 좋아하는 선수들 사진이 담긴 큰 판이 등장하고, 좋아하는 선수를 맞히기에 도전한다. 아빠 박주호와 이근호의 사진도 있었지만, 건후는 망설임 없이 로드리를 외치고 이를 맞히기까지 성공한다. 이어 가장 어려운 곳에 위치한 메시 맞히기에 도전하는데. 처음에 실패했지만, 튕겨 나온 공을 발리슛으로 때려 메시를 맞히고 만다. 이를 본 이근호는 "이건 나도 힘든 건데"라며 감탄한다.테스트 이후 본격적으로 원정 경기에 나선 건후. 경기 시작 전 건후는 "오늘 목표는 해트트릭"이라고 선언한다. 과연 건후는 그토록 염원하는 해트트릭에 성공해 웃을 수 있을까. 이를 확인할 수 있는 ENA '내 아이의 사생활'은 오는 31일 저녁 7시 50분 방송된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr