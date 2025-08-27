사진=하퍼스 바자

패션 매거진 '하퍼스 바자' 코리아에서 배우 장동윤과 함께한 화보를 공개했다.이번 화보에서 장동윤은 청춘 영화처럼 맑고 자연스러운 소년미와 강렬하고 대담한 눈빛과 포즈를 선보이며, 대조적인 매력이 공존하는 모습을 드러냈다.인터뷰에서 곧 공개를 앞둔 드라마 '사마귀: 살인자의 외출'에서 연쇄 살인범 정이신(고현정)의 아들 차수열 역을 선택한 이유를 묻자 장동윤은 "이 작품을 선택하게 된 건 전적으로 변영주 감독님 영향이 크다. 감독님을 믿고 간 작품이고, 전작인 '화차'나 '백설공주에게 죽음을'처럼 스릴러라는 장르 안에서 어떻게 인간 간의 갈등과 감정을 표현하고 해소하는 연출을 하실지 기대가 컸다. 어려웠지만 기분 좋은 책임감과 긴장감을 가지고 임한 작품이다"고 답했다.수열 역을 맡으며 고심한 지점을 묻는 말에는 "엄마에 대한 원망을 표출하는 순간과 엄마를 맞닥뜨리지 않은 형사로서 수열의 평소 모습을 대비해 보여주는 게 과제였다. 자칫 잘못 표현하면 감정이 너무 격해질 수 있을 것 같아, 감독님과 감정선의 미묘한 지점을 많이 얘기 나눴다"고 말했다.배우로 살며 계속 연기를 할지 확신을 얻은 순간을 묻자 "드라마틱한 순간이 있다기보다 항상 체크하는 것 같다. 내가 배우로서 잘 가고 있나, 제대로 성장해가고 있나, 질문한다. 느리지만 방향은 제대로 가고 있다고, 스스로는 믿고 있다. 배우 일을 오래 하고 싶다. 삶을 표현하고, 다양한 경험을 하고, 항상 배움이 있다는 점이 너무 재미있다. 현장에 있을 때 가장 큰 재미를 느낀다"고 답하며 연기에 관한 깊은 애정을 내비쳤다.장동윤의 화보와 인터뷰는 '하퍼스 바자' 9월호와 웹사이트를 통해 확인할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr