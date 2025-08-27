사진=매니지먼트 시선

1977년생 배우 김현주가 무결점 비주얼로 시선을 사로잡았다. 그는 2017년부터 함께한 엔에스이엔엠을 떠나 최근 매니지먼트 시선과 새 전속계약을 맺었다.매니지먼트 시선은 26일 김현주의 이너뷰티 브랜드 누트라코스(Nutrakos) 광고 촬영 비하인드 사진을 여러 장 공개했다.이번 광고는 이탈리아 프리미엄 헬스&뷰티 브랜드 누트라코스의 '타임 리커버리(Time Recovery)' 메시지를 전하는 캠페인으로 밀도 높은 연기로 신뢰를 쌓아온 김현주의 진정성을 바탕으로 함께하게 되었다.김현주는 컷마다 눈빛, 표정, 포즈의 결을 섬세하게 표현해 서로 다른 매력을 선사한다. 그는 여유로운 미소를 지어 세련미를 더하는가 하면 단단한 카리스마로 고급스러운 무드를 완성시켰다. 그뿐만 아니라 김현주는 특유의 절제된 우아함을 선보이며 다양한 스타일을 완벽하게 소화, 독보적인 존재감을 다시 한번 입증했다.김현주는 광고 촬영 내내 베테랑 배우다운 면모를 아낌없이 뽐냈다. 그는 디테일을 놓치지 않는 프로페셔널함으로 모든 스태프의 찬사를 끌어냈다는 후문이다. 또한 김현주는 밝은 에너지로 현장을 환하게 물들였다고.장르 불문 탄탄한 필모그래피로 대중의 사랑을 받는 김현주는 최근 영화 '리틀 라이프' 캐스팅 소식을 전해 기대를 키운다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr