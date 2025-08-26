은가은/ 사진=텐아시아 DB

가수 은가은이 8월의 가수로 선정됐다.텐아시아는 최근 글로벌 투표 서비스 플랫폼 탑텐 텐아시아 홈페이지를 통해 '이달의 가수 - 8월 생일자의 주인공'을 뽑는 투표를 진행했다.은가은은 8월 생일인 K팝 아티스트 가운데 가장 많은 표를 받아 '8월의 가수'로 뽑혔다.은가은은 1987년 8월 26일생. 2013년 5월 디지털 싱글 'Drop it'(드롭 잇)으로 데뷔했다. 2014년 겨울왕국 OST 'Let It Go'(렛잇고)를 열창하는 영상이 SNS에 확산하며 화제가 됐다. 은가은은 '내일은 미스트롯2' 최종 7위에 오르며 대중적 인지도를 얻었다. 트로트는 물론 발라드에도 강점이 있는 가수다.라디오 진행자로서도 활약 중인 만능 엔터테이너다. 은가은이 진행을 맡은 KBS 2라디오 '은가은의 빛나는 트로트'는 지난 6일 방송 500회를 맞았다. 그는 자신의 SNS에 푸른빛 케이크 사진을 올렸다. 케이크는 각종 금색 장식으로 꾸며졌으며, 금색 '500' 숫자 초가 꽂혀 있다. 여기에는 '축 500회. 은가은의 빛나는 트로트. 가장 소중한 시간 오후 2시 지금', '응디 평생 함께 걸어 나가요' 등 500회를 축하하는 내용의 문구가 담겼다. 은가은은 "라디오 들으세요? 벌써 500회예요. 수도권 주파수 106.1MHz, 애플리케이션 '콩'. 매일 오후 2시가 행복하고 재밌는 오후가 되길"이라며 프로그램을 향한 애정을 내비쳤다.지난 3월에는 은가은의 인생 제2막을 알리는 싱글 '약속합니다'를 발매했다. 평소 자작곡으로 팬들과 소통하던 은가은이 이번에는 가수 박현호와 함께 작곡을 했다. 결혼식을 연상케 하는 첼로로 시작을 해 가사에 집중이 되는 편곡으로, 버진 로드 앞에선 신부의 설레는 마음과 평생 함께한다는 약속을 애절하고 따뜻하게 담아 노래했다.이후 은가은은 지난 4월 5살 연하의 트로트 가수 박현호와 결혼식을 올렸다. 이들은 두 사람을 이어준 오작교 프로그램인 KBS 2TV '불후의 명곡'에서 파격적인 퍼포먼스를 선보였다. '은박 부부'는 '누나 한번 믿어봐 특집'에서 키스 엔딩 퍼포먼스로 신혼의 금슬을 자랑했다.은가은은 꾸준히 다양한 무대에 서며 팬들과 만나고 있다. 특유의 솔직하고 유쾌한 입담으로 예능에서도 활약 중이며, SNS를 통해 가까이서 소통하고 있다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr