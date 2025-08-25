사진=홍윤화 SNS

개그우먼 홍윤화가 폭풍 감량에 성공했다.홍윤화는 25일 자신의 인스타그램에 "ㅋㅋㅋ 나 27키로 뺐는데 배불리나 공주임ㅋ🍔🍟🍕🌭ㅋㅋ😆 여러분!!! 어서 배불리힐즈로 돌아오세요!!!! 배불리나 공주가 기다리고 있어요!!!"라는 글과 함께 여러 장의 사진들을 게재했다.공개된 사진들 속에는 홍윤화가 공주 복장을 착용한 채 다양한 표정을 짓고 있는 모습. 특히 홍윤화는 커진 눈과 오똑한 콧대를 드러내고 있어 눈길을 끌었다.한편 100kg이 넘는 몸무게로 걱정을 자아냈던 홍윤화는 콘셉트로 인해 그간 다이어트를 선언한 적 없었다. 그러나 그는 최근 "살이 찌니까 몸이 무겁고 체력이 떨어졌다"며 "남편과 오래오래 건강하게 살고 싶다"며 본격 다이어트에 돌입했다.오는 12월 25일까지 40kg을 감량하는 것이 목표라고 말한 바 있는 그는 지난 5월까지 총 20kg을 감량했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr