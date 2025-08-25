사진=한예슬

반려견의 추락 사고를 알렸던 배우 한예슬이 근황을 전했다.한예슬은 지난 24일 자신의 인스타그램 스토리에 "1차 플레이트 제거 수술했어요. 2차까지 화이팅!!"이라는 문구와 함께 두 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 한예슬의 반려견이 왼쪽 다리에 붕대를 감고 있는 모습. 앞서 한예슬은 지난 6월 "렐레가 수술을 잘 마치고 현재 입원 중"이라며 "CCTV 확인 결과, 저희에게 건네지기 전 직원의 실수로 인해 렐레가 떨어졌던 것으로 확인되었다"고 알린 바 있다. 당시 한예슬의 반려견은 사고 후 요척골 골절술과 탈구환납을 받았다.당시 한예슬은 "지금은 그저 렐레가 잘 회복해서 예전처럼 건강하고 밝은 모습으로 돌아와 주기를 간절히 바랄 뿐"이라고 심경을 드러낸 바 있다.한편 2001년 데뷔한 한예슬은 지난해 5월, 10살 연하의 연극배우 출신 류성재와 결혼식을 생략하고 혼인신고하며 법적 부부가 됐다. 현재 유튜브 채널 '한예슬 is'를 통해 팬들과 소통하고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr