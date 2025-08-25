사진=매니지먼트 시선

2023년부터 엔에스이엔엠 소속으로 활동한 1970년생 배우 박희순이 올해 5월 매니지먼트 시선과 전속 계약을 맺고 새 출발을 알렸다. 이어 새 작품을 통해 상반된 매력을 예고했다.25일 소속사 매니지먼트 시선 측은 TV CHOSUN 새 주말 미니시리즈 '컨피던스맨 KR'에서 유머와 센스를 겸비한 브레인 '제임스' 역을 맡은 박희순의 포스터 촬영 비하인드 컷을 여러 장 공개했다.박희순은 짙은 블랙 트렌치코트에 클래식한 체크 타이를 착용하고 절제된 표정과 눈빛만으로 화면을 압도한다. 그는 포멀한 수트핏에 텍스처를 살린 헤어스타일로 '제임스'의 댄디함과 카리스마를 선보인 것. 그런가 하면 또 다른 사진 속 박희순은 콧수염 소품을 들고 장난기 어린 미소를 지어 앞선 사진과 정반대의 분위기를 자아낸다. 또한 그는 촬영 내내 시크와 위트를 자유롭게 오가며 캐릭터의 입체적인 면모를 완성, 단숨에 A컷을 완성시켰다는 후문이다.'컨피던스맨 KR'은 다재다능한 능력을 보유한 사기꾼 3명이 이 시대의 악당들을 향한 복수에 나서는 '케이퍼 코믹물'이다. 마냥 선하지만은 않은 사기꾼 3인방이 펼치는 기상천외 스토리는 그 어디에서도 볼 수 없는 '악악강강'(악은 더 악하게, 강은 더 강하게) 금융 치료 복수극의 탄생을 알린다.박희순은 팀 컨피던스맨의 정신적 지주이자 설계자 '제임스'로 분해 또 다른 변신을 예고했다. 그동안 그는 영화, 드라마, OTT 등 매체를 불문하고 다양한 장르에서 묵직한 존재감을 드러내 왔다. 특히 박희순은 매 작품 캐릭터에 완벽하게 몰입하는 것은 물론 탁월한 표현력으로 시청자들에게 이미 믿고 보는 배우로 입증된바. 이에 그가 이번 작품에서 보여줄 새로운 모습에 기대가 모인다.박희순을 비롯해 박민영, 주종혁이 출연하는 '컨피던스맨 KR'은 9월 6일(토) 밤 9시 10분 TV CHOSUN과 쿠팡플레이에서 동시에 처음 공개되며 글로벌에서는 아마존 프라임 비디오를 통해 국내를 제외한 240개 국가 및 지역에서 볼 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr