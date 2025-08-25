윤다훈, 합류 겨우 5개월 만에 슬픈 소식 전했다…결국 눈물바다('같이 삽시다')

사진=텐아시아 DB

사진제공=KBS '같이 삽시다'

윤다훈이 '박원숙의 같이 삽시다' 합류 5개월 만에 하차하며 눈물의 이별을 했다.25일 방송된 KBS 2TV '박원숙의 같이 삽시다'에서는 윤다훈과의 마지막 '같이 살이'가 공개됐다.윤다훈은 지난 3월 말 '같이 삽시다' 새 식구로 합류했다. 윤다훈은 그간 다정다감하고 세심한 면모로 '세 누나' 박원숙, 혜은이, 홍진희를 챙겼다.이날 방송에서는 윤다훈이 누나들과의 같이 살이를 마쳤다. 이에 윤다훈은 '이모카세' 김미령 셰프에게 특별히 비밀 코스를 부탁했다. 누나들의 취향과 추억을 200% 반영한 음식은 누나들의 입맛뿐만 아니라 마음까지 감동시켰다.그간 살뜰히 식구들을 챙긴 듬직한 막내 윤다훈은 첫 만남 때의 이벤트를 상기시키는 꽃다발과 정성 어린 손 편지를 전했다. 사남매는 결국 울음을 터트리며, 현장은 눈물바다가 됐다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr