임윤아(소녀시대 윤아)가 영화 '악마가 이사왔다'에서 안보현과 호흡을 맞추며 호평을 끈 데 이어, 실제 나이 10살 차이 나는 2000년생 이채민과도 판타지 로맨스 극에서 긍정적인 호흡을 자랑했다.임윤아가 '연지영' 역으로 출연한 tvN 새 토일드라마 '폭군의 셰프'는 최고의 순간 과거로 타임슬립한 셰프가 최악의 폭군이자 절대 미각의 소유자인 왕을 만나며 벌어지는 서바이벌 판타지 로맨틱코미디 드라마다.지난 2화에서 연지영은 갑작스럽게 붙잡혀 채홍사의 지목으로 접빈객의 음식을 담당하게 되고, 손님을 만족시키면 모두를 풀어 달라는 조건을 당당하게 제시하며 위기의 상황 속에서도 돌파구를 찾는 모습으로 눈길을 끌었다.이어 낯선 조리 도구와 재료를 망설임 없이 파악한 후 카리스마 있게 주방을 진두지휘하는 것은 물론 손님의 취향과 배경까지 세심히 고려하며 셰프로서의 능력을 유감없이 발휘, 현대적인 수비드 공법을 접목한 소고기 요리로 폭군 이헌(이채민 분)의 입맛을 또 한 번 사로잡았다.이에 목숨을 부지한 것도 잠시, 방송 말미에는 타임슬립의 중요한 단서인 망운록을 손에 쥔 이헌에 의해 궁에 끌려가게 되면서 험난한 여정의 시작을 알리는 엔딩으로 보는 이들의 안타까움과 동시에 궁금증을 높였다.임윤아는 세밀한 요리 과정 속에서 담백하고 절제된 표정 연기로 긴장감을 더하는가 하면, 능숙한 손놀림과 자신감 넘치는 말투, 위트 있는 톤으로 분위기를 자유자재로 조율하며 극의 몰입도를 이끌었다.임윤아의 다양한 매력이 담긴 '폭군의 셰프' 2화는 전국 6.6%, 수도권 6.5%, 최고 8.7%(닐슨코리아 기준)로 뜨거운 상승세를 보였으며, 매주 토, 일 밤 tvN에서 만날 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr