사진=텐아시아DB/SNS

사진=SNS

사진=SNS

이병헌이 영화 '어쩔수가없다' 제작보고회에서 손예진을 향해 "'아역 질문'에 대답 한 번을 안 하더라"며 농담 섞인 폭로를 던진 가운데, 해당 발언이 손예진의 '인성 논란'으로 번지자 아역 배우의 어머니가 직접 입을 열었다.아역 배우 최소율의 어머니는 24일 SNS를 통해 팬들의 질문에 "저도 당황스러운 부분이에요. 장난스럽게 얘기했던 재미있는 에피소드였는데, 저희 역시 억울한 부분도 있고요"라며 "나중에 스토리를 풀 기회가 있겠지요. 팩트는 다정했다는 거예요"라고 전했다.손예진이 최소율을 위해 구하기 힘든 장난감을 직접 준비해 선물한 미담도 함께 알려졌다. 최소율의 어머니는 "산타도 못 구하는 오로라 핑. 손예진 배우님이 선물로 구해주심. 감사해요. 최고의 크리스마스 선물이구나"라며 고마운 마음을 전했다. 이어 "손 배우님께 번호 따인 설 푼다"는 장난스러운 반응과 함께, 손예진의 SNS에 "보고 싶습니다", "파이팅" 등 응원 댓글을 남긴 사실도 밝혀졌다.앞서 지난 19일 열린 영화 제작보고회에서 손예진은 출산 후 복귀 소감을 전하며 "실제 엄마가 되어 보니, 캐릭터 표현에 큰 도움이 됐다"고 밝혔다. 이에 이병헌은 "내가 촬영장에서 본 모습과는 다른데"라며 고개를 갸우뚱했고, 이후 "딸로 나오는 아역배우가 질문을 많이 해서 난 계속 대답해 주다가 정신을 못 차린 채 슛을 들어가곤 했다. 그런데 손예진 배우는 한 번도 대답을 안 하더라. 그래서 내가 '대답 좀 해줘'라고 했더니 '선배님이 맡아서 해주세요'라고 하더라. 그런데 이런 이야기를 들으니깐 '그때 마음은 그랬구나. 아꼈구나' 싶다"고 너스레를 떨었다.당황하며 한참을 웃던 손예진은 "호기심이 많아서 질문이 많았는데, 감정적인 대사가 많았고, 감독님의 디테일한 디렉팅을 해내야 해서 (내 일에) 집중해야 했다"고 진솔하게 해명했다.그러나 일부 누리꾼은 "웬만하면 아역 질문에 대답하지 않나", "가식이었네", "저러기도 쉽지 않다"는 반응을 보이며 비판을 쏟아냈고, 결국 인성 논란으로까지 확산하자 아역 배우의 어머니가 진화에 나선 셈이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr