사진=넷플릭스 '애마'

배우 장남수가 넷플릭스 시리즈 '애마'에 이하늬 매니저 역으로 시청자들에게 눈도장을 찍었다.'애마'는 1980년대 한국을 강타한 에로영화의 탄생 과정 속, 화려한 스포트라이트에 가려진 어두운 현실에 용감하게 맞짱 뜨는 톱스타 정희란(이하늬 분)과 신인 배우 신주애(방효린 분)의 이야기를 그린 작품이다.장남수는 정희란의 매니저 영배 역을 맡았다. 영배는 극 중 희란이 시키는 일은 무조건 해내는 정희란의 최고의 조력자이자 미워할 수 없는 최고의 매니저다.장남수는 영배 캐릭터를 소화해 내기 위해 40kg 감량 이후 몸무게를 100kg 이상으로 다시 증량했다고 한다. 그는 몸 사리지 않고 고군분투하며 정희란에 헌신하는 캐릭터를 소화해내 시청자들에게 존재감을 드러냈다.장남수는 소속사 KMG를 통해 "신인인 저를 큰 드라마인 '애마'와 극 중 영배라는 역할에 기회를 주신 이해영 감독님 및 제작사 대표님, PD님, 조감독님 및 촬영 모든 스태프 관계자들께 무한한 감사를 드리며, 앞으로 더더욱 노력하며 많은 작품에 최선을 다하는 성실한 배우가 되고 싶다. '애마'와 함께 할 수 있어 영광이었다" 라고 소감을 전했다.장남수는 앞서 영화 '해적2', '마녀2', '행복의 나라', '서울의봄', '야당'에 이르기까지 다양한 장르의 작품들에 출연, 꾸준히 활동해오고 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr