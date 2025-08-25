서잔=tvN

배우 이채민이 데뷔 후 함께해온 골든메달리스트와 전속계약을 마무리하고, 최근 변우석이 소속된 바로엔터테인먼트에 새 둥지를 틀었다. 그는 올해 초 음란물 업로드 논란으로 하차한 박성훈을 대신해 사극의 남자 주인공으로 발탁됐다. '폭군의 셰프' 첫 방송이 공개되자 시청자들은 기대 이상의 연기력이라며 이채민의 사극 연기에 호평을 보내고 있다.지난 24일 방송된 tvN 토일드라마 '폭군의 셰프'에서는 이헌(이채민 분)의 본격적인 서사가 전개되며, 그가 폭정을 일삼았던 숨은 이유와 동시에 연지영(임윤아 분)에게 점차 관심을 가지기 시작하는 모습이 그려졌다. 이 과정에서 이채민은 캐릭터에 설득력을 불어넣는 연기로 뜨거운 호평을 끌어냈다.앞서 연지영을 찾기 위해 나섰던 이헌은 그녀가 위기에 처한 순간 등장, 다시 한번 연지영의 음식을 맛보게 됐다. '절대 미각 군주'답게 그는 맛에 감탄을 금치 못했고, 덕분에 연지영은 위기를 모면하는 듯 보였다. 그러나 이는 이헌의 채홍으로 인해 벌어진 상황. 이후 손녀딸의 채홍을 받아들이지 못한 홍경달이 그에게 직언하자 이헌은 홍경달이 무력감을 느끼길 바라며 유배를 지시, 홍경달을 향한 복수임을 암시했다. 이어 임송재(오의식 분)와의 대화에서 어머니 폐비 연씨를 사지로 내몬 이들에게 되갚기 위해 폭정을 택했던 사연이 드러나며, 단순한 폭군이 아님을 예감케 했다. 더욱이 이헌은 끝내 연지영을 궁으로 데려가 강목주(강한나 분)과 대면시키며 그의 의도에 대한 궁금증을 불러일으켰다.이채민은 캐릭터 소화를 넘어, 이헌이 느끼는 감정을 순간마다 다른 결로 표현하며 '절대 미각 폭군'이라는 인물의 특별한 설정을 시청자에게 완벽히 이해시켰다. 특히 절대 권력을 쥔 군주가 연지영의 음식을 맛보는 장면에서는 천상의 맛을 뒷받침하는 디테일한 표정 연기로 몰입도를 극대화하는가 하면, 어머니를 죽음으로 몰았던 홍경달과 마주할 때는 서슬 퍼런 분노와 내면의 슬픔이 공존하는 얼굴로 그간 감춰온 울분을 폭발시키며 극의 긴장감을 최고조로 끌어올리기도.반면, 도망치려는 연지영을 막는 순간에는 차갑지만 어딘가 얄미운 듯한 모습으로 묘한 귀여움을 자아냈고, 연지영을 궁으로 데려오고 지긋이 바라보는 엔딩에서는 깊은 눈빛으로 은근한 로맨스 기류까지 풍겨내며 설렘과 궁금증을 동시에 자극, 안방극장을 매료시켰다.캐릭터의 복잡한 감정과 군주의 위엄을 담아낸 그의 연기는 극 전체의 서사를 더욱 설득력 있게 만들었고, 보는 이들의 몰입도를 한층 끌어올렸다. 이렇듯 매회 눈을 뗄 수 없는 비주얼과 폭넓은 감정 연기로 시청자의 오감을 만족시킨 이채민은, 사극이라는 새로운 장르를 입고 역대급 매력을 발휘하며 앞으로의 전개에 대한 기대감을 높이고 있다.'폭군의 셰프'는 매주 토·일 밤 9시 10분에 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr