'짠한형' 조여정이 정성일을 극찬했다.25일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 영화 '살인자 리포트'의 배우 조여정, 정성일이 출연했다.이날 정성일과 조여정의 인연이 공개됐다. 과거 '99억의 여자'에서 함께했던 두 사람. 정성일은 "그때 내가 조여정 이복남매로 중간 투입됐는데, 첫 만남에 크게 손 흔들며 환영해 주더라. 배려에 고마웠다"고 전했다.이에 조여정은 정성일의 한결같은 모습을 극찬했다. 그는 "정성일이 '더 글로리' 하도영으로 잘 됐잖냐. 내가 좋았다고 생각하는 사람에게 상처받기 싫어서 혼자 '엄청 잘 돼서 변했을 거'라고 생각했다"고 털어놨다.조여정은 "변해도 같이할 수 있다고 생각했는데, 이번에 '살인자 리포트' 캐스팅 확정 후 '여정아, 너라서 고맙다'고 메시지가 왔다. 뭐야 안 변했잖아' 싶었다"며 고마움을 드러냈다.정성일은 배우 이병헌을 향한 팬심을 고백했다. 드라마 '우리들의 블루스'에서 신민아 전남편 역할로 등장했던 그는 "갑자기 연락을 받았다. 내가 나오는 부분의 쪽대본을 받았는데 소속사에서 '신민아 남편이야'라고 하더라"고 회상했다.그러나 정성일은 신민아가 아닌 이병헌 때문에 출연을 결정했다고 밝혀 눈길을 끌었다. 그는 "내 배역과 투닥거리는 남자가 '이병헌'이라고 해서 한다고 했다"고 전했다.촬영 전 코로나에 걸려 3주 동안 격리됐던 정성일은 "이병헌과 만나는 장면 촬영이 딜레이됐다. 격리 해제 후에도 컨디션이 완벽하지 않았지만, 촬영장에 갔다. 이병헌 책 들고 가서 '사인 하나만 해주세요'라고 했다"고 이야기했다.정성일은 "그때 친구들한테 '네가 뭔데 신민아 청소하는데 왜 화를 내냐'고 쌍욕을 먹었다. 그런데 방송을 보니까 이병헌이 내 배역 욕을 하는데 내가 상처받았다. 나는 모르고 한 건데"라며 울상을 지어 폭소케 했다.정성일은 "이병헌이 나오는 콘텐츠를 다 찾아본다"면서 신동엽의 즉석 'SNL' 출연 제안에 "불러주시면 가겠다. 전에 출연할 기회가 있었는데, 민폐가 될까봐 거절했다"고 말했다.한편, 야구팀 한화 팬으로 유명한 정성일은 "시구하고 싶어서 성공하고 유명해지고 싶었다"며 해맑은 미소를 보였다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr