사진=SBS '런닝맨'

'런닝맨' 김종국이 직접 결혼을 발표했다.24일 방송된 SBS 예능 프로그램 '런닝맨'에서는 김종국의 결혼 소식을 듣고 충격받은 멤버들의 모습이 공개됐다.이날 김종국은 녹화 전 멤버들 한 명씩 불러내 결혼 소식을 전했다.깜짝 소식에 지석진은 "진짜야 뭐야?"라며 놀랐고, 유재석은 "지효 우는 거야? 울어?"라며 놀란 모습을 보였다. 김종국과 러브라인을 형성하기도 했던 송지효는 "나 지금 약간 감동 받았다"고 말했다.오프닝 촬영을 위해 등장한 멤버들은 얼떨떨한 표정을 감추지 못했다. 특히 지석진은 "아직도 안 믿겨진다. 진짜야?"라며 충격받은 모습을 보였다.그 가운데 새 멤버인 최다니엘과 지예은은 소식을 전달받지 못한 채 "저 얘기 왜 안 해줘요"라며 서운함을 내비쳤다. 빠르게 분위기를 파악한 지예은은 "결혼하세요?"라고 소리쳤고, 김종국은 당황하면서도 웃음을 지우지 못했다.유재석이 "지금 농담인 줄 알았다"며 김종국의 결혼 소식을 인정하자, 최다니엘은 "진짜예요? 아직 모르겠다"며 믿지 못하는 모습을 보였다.이에 김종국은 "예 갑니다. 제가 이제 장가를 갑니다"라면서 "열심히 잘 살겠습니다"라고 공식적으로 결혼을 선언했다.스태프들로 놀란 김종국 결혼 소식에 지석진은 "나도 오늘 알았다"면서 "너는 예전에 태어났으면 독립군을 해야 한다. 입 다물고 직전까지 얘기를 안 하네"라고 토로해 웃음을 안겼다.김종국은 "나는 생일 이런 것도 너무 싫어해서, (결혼도) 조용히 가려고 했다"고 말했다. 유재석은 유난 떨지 않고 결혼 소식을 전하려던 그에게 "네가 조용히 한다고 조용히 되냐"며 웃었다.멤버들은 "제일 충격 받은 건 하하"라며 폭소했다. 과거 장가 소식을 늦게 전한 하하에게 복수한 김종국은 "끝까지 얘길 안 하려고 했다"고 이야기했다.긴장감에 식은땀까지 흘리는 김종국을 대신해 유재석은 "새해 되면 '종국이 언제 결혼하냐'는 말을 했는데, 드디어 우리 종국이가 결혼한다"며 기쁜 소식을 전했다.게스트 장동윤과 김아영이 등장한 가운데 멤버들은 '김종국 결혼' 충격에서 벗어나지 못한 모습을 보였다. 여기에 '커플레이스'가 진행되면서 마지막 장소 예식장에 도착하자 유재석은 "오늘 종국이 결혼이벤트 해요? 신랑 김종국 입장!"을 외쳐 웃음을 선사했다.한편, 지난 18일 팬카페를 통해 직접 결혼 소식을 전한 김종국은 오는 9월 5일 서울 모처에서 비연예인과 비공개 결혼식을 올린다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr