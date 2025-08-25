이미지 크게보기 사진 = ENA '내 아이의 사생활'

배우 이종혁의 아들 탁수가 아버지를 향한 존경심을 솔직하게 털어놨다.24일 방송된 ENA '내 아이의 사생활' 35회에는 '탁준형제' 탁수와 준수가 함께하는 '인생 첫 형제 여행'이 그려졌다.두 형제는 단둘이 기차 여행을 떠나 서로의 고민과 생각을 나누며 돈독한 시간을 보냈다. 여행 중 준수가 "아빠, 형, 나 셋이 같은 작품에 캐스팅되면 할 거냐"고 묻자, 탁수는 "당연히 한다"며 "아빠랑 하면 실력이 늘지 않을까?"고 답해 훈훈함을 안겼다.스튜디오에서 이를 지켜보던 MC 장윤정이 이종혁에게 "저런 멘트 어떠냐"고 묻자 이종혁은 잠시 망설이다가 "기분은 좋다"며 흐뭇해했다.또한 탁수는 배우의 아들이라는 편견에 대해서도 생각을 밝혔다. 그는 "실력으로 오디션에 합격할 기회를 얻었는데, 배우 이종혁의 아들이라는 걸 알고 날 보는 눈빛이 달라졌다. 그 순간 내가 거품, 포장된 느낌이 들었다"고 얘기했다.편견 때문에 힘들었음을 고백했지만 탁수는 아버지를 선배로서 존경하는 마음을 전했다. 그는 "아빠는 단단한 사람이다. 연예인은 판단을 받는 직업인데 그런 거에 휘둘리지 않고 자기 하고 싶은 걸 해내는 모습이 멋지다"고 언급해 훈훈함을 안겼다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr