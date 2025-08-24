이미지 크게보기 사진 = KBS 2TV '사장님 귀는 당나귀 귀'

가수 장윤정이 남편 도경완에 대한 언급에 불편한 심경을 드러냈다.24일 장윤정은 자신의 개인 SNS에 "친분도 없는데 ....허허.... 상대가 웃지 못하는 말이나 행동은 '농담'이나 '장난'으로 포장될 수 없다. 가족 사이에 '서브'는 없다"라는 글을 남겼고, 해당 방송 기사 사진을 공유하며 자신의 입장을 남겼다.장윤정의 입장이 나온 것은 이날 방송된 KBS 2TV '사장님 귀는 당나귀 귀'(이하 사당귀')에서 아나운서 김진웅이 도경완을 언급했기 때문.이날 방송에서 김진용은 선배 엄지인 아나운서와 함께 결혼 정보 회사를 방문했다. 상담을 받던 중 엄지인은 "후배 아나운서 중에 가장 장가를 잘 간 사람이 도경완 아나운서라고 생각한다. 결혼 후에 방송도 늘어나고 잘되고 있다"고 말했던 것.이에 김진용은 "도경완 선배님에게 결례일 수 있지만 난 도경완 선배처럼 못 산다. 전 이렇게 누군가의 서브가 되어서는 못 살 것 같다. 선배님에게 죄송하다. 내조가 힘들 것 같다"고 거듭 강조했다.이 장면을 지켜본 MC 들은 "그러기에는 본인 이상형이 김고은, 카즈하 아니냐. 그런 사람들 만나려면 서브로 살아야 할 것 같은데"고 얘기했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr