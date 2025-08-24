사진 = 최강희 인스타그램

배우 최강희가 근황 사진으로 레전드 동안 미인임을 증명했다. 최강희는 라디오 부스처럼 보이는 공간에서 셀카 두 장을 공개하며 특유의 귀여움과 세련됨을 동시에 보여줬다.최강희는 인스타그램에 "여름아 나랑있자. 그런데 벌써 가을 옷이네. 계절을 걷던 노팅힐의 명장면이 생각난다. ♡"라는 글과 함께 사진을 올렸다.공개된 사진에는 단정한 네이비 재킷을 입은 최강희가 책상 앞에서 푸우 하고 입술을 내미는 모습, 한쪽 눈을 찡긋 감은 윙크 컷이 담겼다. 라임색 의자와 마이크 팝필터가 보이는 부스, 원목 책상 위 서류가 살짝 비치며 녹음 현장을 연상시킨다. 짧게 레이어드된 헤어와 핑크 립, 결점 없는 피부와 표정이 어우러져 장꾸미를 발산한다.사진을 본 팬들은 "언니는 늘 예뻐요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "동안미인", "언니는 나이 안 먹나요" 등 반응을 보였다. 최강희는 SNS로 일상을 공유하며 소통을 이어가고 있다. 감수성 짙은 멘트와 분위기 있는 화보 같은 셀카로 관심을 모으는 가운데 다음 행보에도 시선이 쏠린다.한편 1977년생 최강희의 신체 프로필은 키 163cm, 몸무게 48kg라고 알려졌다. 최강희는 KBS 2TV 드라마 '안녕? 나야!' 이후 연기 활동을 중단했다. 이후 다수 예능에서 다양한 아르바이트를 했던 경험을 공유하며 연기 활동 중단 이유에 대해 "행복하지 않았다" 밝힌 바 있다. 최강희는 토요일 방송되는 MBC '전지적 참견 시점' 방송을 통해 다채롭고 활기찬 일상을 공개할 예정이다.또 과거 최강희는 한 예능에 출연해 "돈도 집도 절도 없다"며 벌어둔 재산에 대해 "제로 베이스로 만드는 걸 좋아해 항상 돈을 없애는 편이더라 이 사람 저 사람 나눠주고 가족 주고 재테크를 안 하니까 돈 쓰면 없어지더라"고 말했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr