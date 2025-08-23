'놀라운 토요일' 이석훈이 의미심장한 말을 던졌다.
23일 방송된 tvN '놀라운 토요일'에는 개그맨 양세형, 가수 이석훈이 출연했다.
이날 양새형은 동생 양세찬과 콘서트 소식을 전했다. 멤버들은 "한남동 좋은 공연장에서 하더라. 거기 아무나 할 수 있는 곳이 아니"라며 놀라워했다.
MC 붐의 티켓팅 했다는 말에 양세형은 "지인분들 안 왔으면 해서 초대도 안 했는데, 티켓팅을 해서 오더라. 부담스럽게"라고 토로했다. 분은 "다들 안 웃고 노려볼 거"라고 예고해 폭소케 했다. 7년 만에 '놀토'에 출연한 양세형은 "이전에 방문 후 좋은 기운을 받았다. 개그도 틀 좋고 멤버 케미가 좋으면 오래가는데, 노래는 계속 만들어지고 멤버들 케미가 좋아서 '놀토'가 장수할 줄 알았다. 그래도 이렇게까지 오래갈 줄 몰랐다"며 7년 버틴 멤버들에게 감탄했다.
2년 만에 음원 발표하는 이석훈은 이전 출연에 대해 "모니터링하며 자책했다. 답답하더라. 내 얘기를 진짜 안 들어주더라"고 불만을 드러냈다. 그러면서 "저도 연예계 활동 15년째라 이제 대표님도 제 말에 귀를 기울여 주는데"라고 덧붙여 웃음을 안겼다.
이에 양세형은 "'놀토'가 게스트 얘기 안 들어준다고 소문났다. 오프닝에서만 얘기를 들어주고 그다음부터 바로 게임 시작한다"면서 '놀토'의 평판을 폭로했다. 붐은 "그래서 이홍기 씨가 아예 안 나온다"고 밝혀 놀라게 했다. 이석훈은 "오늘은 강력하게 주장해 보겠다"고 포부를 밝혔고, 붐은 "워낙 자기주장과 자기 색깔이 강한 연예인분들이다"라며 도레미 멤버들을 감쌌다.
그 모습에 양세형은 "벌써부터 시동 거네? 안 들어주려고?"라며 문세윤을 향해 "벌써 피곤해?"라고 태도를 지적했다. 문세윤은 공복 혈당 이슈로 피곤한 기색을 내비쳤다.
첫 받쓰에는 양세찬의 노래가 출제됐다. 동생 곡이라는 얘기에 양세형은 "'웅이 아버지' 할 때 노래 냈다. 내가 아는 그 노래가 나오면 한번에 성공하겠는데"라며 자신감을 보였으나, 2023년 발표한 '깔아'(2023) 제목이 공개되자 "지금 이 소식을 처음 들었다. 앨범 낸 걸 몰랐다"며 경악했다. 한편, '딱밤 장인'으로 알려진 이석훈은 내기에서 진 신동엽에게 딱밤을 때리게 됐다. 겁 먹은 신동엽은 "연예계 대표 잉꼬부부, 부부의 연을 맺어준 프로그램 MC를 보고 두 분을 적극적으로 밀어줘서 결혼하게 됐다"고 어필했지만, 이석훈은 "왜 그러셨어요"라는 반응과 함께 딱밤을 날려 놀라게 했다. 양세형은 김동현에게 '딱밤' 때리라는 요청에 "이유 없이 때리는 건 그냥 폭력 아니냐"고 우려했으나, 결국 김동현이 휘청일 정도로 딱밤을 날려 감탄케 했다.
김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr
