/사진 = KBS 2TV '불후의명곡'

'크로스오버계의 아이돌' 리베란테가 리더 김지훈 전역 후 첫 완전체로 '불후의 명곡'에 출격한다.23일 방송되는 KBS2 ‘불후의 명곡’(연출 박형근 김형석 최승범/이하 ‘불후’) 719회 ‘아티스트 더 블루’ 편은 90년대 초반을 풍미했던 ‘레전드 듀오’ 더 블루의 명곡이 재해석된다.리베란테는 리더 김지훈의 전역 후 첫 완전체 무대에 나선다. 여전히 군기가 바짝 든 김지훈은 “충성, 김지훈 전역을 명 받았다”며 칼각 거수경례로 전역을 신고한다. 그것도 잠시, 김지훈은 억눌렸던 끼를 방출하듯 김민종 성대모사를 자청하며 온몸으로 개인기를 뽐내 웃음을 자아낸다. 또 김지훈은 입대 전보다 탄탄해진 피지컬을 뽐내며 “군대에서 운동을 많이 했다”며 군생활을 돌아보고, 군 복무 당시 함께 군악대 생활을 했던 맞선임 고우림을 회상하며 "같이 운동을 많이 했다"라며 비화를 밝히기도.김지훈의 합류로 완전체가 된 리베란테는 강렬한 우승 열망을 내비친다. 나아가 “우리 목표는 최종 우승을 지나 ‘왕중왕전’ 우승”이라며 주먹을 불끈 쥔다. 특히, ‘불후’의 ‘욕망 아기 사자’ 노현우는 “그럼 우리는 우승을 향한 희생양이냐”는 산들의 반발에 조금 망설이다 “네”라고 말해 모두의 집중을 받는다. 그러면서 노현우는 “오늘 김지훈 집에 ‘불후’ 트로피 들어간다”며 이글이글한 우승 욕망을 뿜어낸다고 해, 리베란테 완전체의 무대에 기대감이 모인다.그런가 하면, 리베란테는 '불후'를 위해 스페셜 개인기를 선보인다. 최근 선풍적인 열풍을 이끌고 있는 ‘케이팝 데몬 헌터스’의 OST ‘골든’ 커버를 선보이는 것. 리베란테는 "헬 고음보다 헬 저음으로 차별화를 두겠다"면서 크로스오버 장르의 매력이 듬뿍 담긴 귀호강 커버 공연을 선사한다.여기에 맞서 손승연이 '헬 고음' 버전의 '골든'으로 귀호강 대전에 참전한다고. "마이크는 괜찮다"면서 자신감 넘치게 노래를 시작한 손승연은 거침 없는 돌고래 고음을 선보이며 소름을 돋게 만드는데, 노래를 마친 뒤 “실수로 반키 높게 잡았다”고 답해 주변 모두를 깜짝 놀라게 한다. 이에 이찬원은 “마이크를 썼다면 마이크가 찢어졌을 것”이라며 감탄했다고 해 궁금증을 더한다.이번 ‘아티스트 더 블루’ 편의 주인공인 더 블루는 1992년 가수 데뷔곡인 ‘너만을 느끼며’로 신드롬급 인기를 얻은 이래 30년 동안 ‘원조 꽃미남 듀오’로 군림하고 있다. 지난 4월 방송된 700회 특집에서 레전드로 무대에 오른 이후 4개월 만에 아티스트석으로 돌아왔다. 테이, 산들, 손이지유(손승연X이예준X지세희X유성은), 켄X진호, 리베란테 등 총 5팀이 무대에 올라 시대를 초월하는 더 블루의 명곡을 다시 해석한다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr