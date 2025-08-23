/사진 = 집대성

19살 생일을 맞은 그룹 빅뱅의 생일파티 현장에 그룹 에이핑크 출신 배우 손나은이 참석해 화제다.유튜브 채널 '집대성'은 22일 '우리 파티할 고야~ 친구들 부를 고야~ 너도 놀러 올 고야?'라는 제목으로 빅뱅의 19주년 홈파티 현장이 담긴 영상을 공개했다.이날 빅뱅 세 멤버는 가까운 지인들에게 즉흥적으로 전화해 홈파티에 초대했다. 빅뱅은 배우 고경표에 이어 그룹 2NE1 씨엘, 가수 빈스 등에 전화를 걸었다. 방송인 조세호는 전화 연결이 됐지만, 선약으로 인해 참석은 불발됐다.갑작스러운 섭외였지만, 빅뱅의 초대를 받은 이들은 속속 녹화장에 도착했다. 고경표, 씨엘, 빈스, 드기도니 등이 가장 일찍 자리했다. 이어 그룹 세븐틴 호시와 함께 손나은이 함께 등장했다. 모두가 어리둥절한 가운데, 지드래곤은 "제가 말을 안 했네요, 마이크 안 달고 있을 때 전화했다"고 자신이 초대한 친구라고 밝혔다."손나은이 올 줄 생각도 못했다"는 대성의 말에 손나은은 "제가 영화 시사회 갔다가 집에 가는 길이었는데 (전화를 받았고) 호시도 또 온다고 하더라"고 운을 뗐다. 이에 호시는 "누나하고 형(지드래곤)도 아는 사이니까 누나한테 연락을 했는데 누나가 마침 지용이 형한테 전화를 받았다더라. 그런데 택시도 안 잡히고 해서 '누나 혹시 같이 가실래요?'라고 해서 같이 오게 됐다"며 손나은의 차를 얻어타고 생일파티에 참석하게 됐다고 말해 눈길을 끌었다.손나은은 지드래곤에게 한정판 운동화를 선물로 받을 만큼 친분이 있는 관계다.한편, 이날 빅뱅은 19살 생일파티를 마무리하면서 다가오는 20주년에 대해 언급했다. 대성은 "이 자리가 19주년을 자축하고 20주년 준비하는 의미있는 자리"라며 "우리 리더 지용이 형님께서 그 동안 쭉 이끌어온 만큼 20주년 그림도 그려줄 것"이라고 했다. 이에 지드래곤은 "그냥 머 이렇게 계속 이끌거다. 뭐든 그릴 게 많아서 그렇지. 그리다 보면 그려진다"고 답했다.대성은 "저희가 지금 차근차근 잘 준비하고 있다. 저희를 사랑해 주시는 많은 분들이 내년에는 유의미한 한해를 보내기 위해서 준비하고 있다"며 "그 과정들을 하나하나 즐겨주시면 좋을 거 같다. 여러분들이 기뻐할 만한 소식들을 하나하나 이야기 해드리겠다. 잘 준비해서 좋은 기억 많이 남겨드리겠다"고 미소 지었다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr