'한혜진 언니♥' 김강우, 제대로 사고쳤다…예능 PD도 극찬 "인생 제육볶음" ('편스토랑')

사진제공=KBS

김강우가 역대급 인생 제육볶음을 공개한다.22일 방송되는 KBS2 예능 ‘신상출시 편스토랑’(이하 ‘편스토랑’)에서는 순정셰프 김강우가 두 아들에게 알려주고 싶은 3종 레시피를 공개한다. 아들들이 나중에 독립했을 때 아내가 생겨 결혼했을 때 보고 직접 만들어 먹었으면 좋겠다는 아빠 김강우의 로맨틱한 면모가 여성 시청자들의 마음을 설렘으로 가득 물들일 것으로 보인다.이날 공개되는 VCR 속 김강우는 아들들이 보고 만들었으면 좋겠다고 생각하는 레시피 3종을 기록한 레시피 노트를 꺼냈다. 간단한 볶음밥, 면 요리, 제육볶음까지. 김강우는 “이것만 알면 굶지 않을 것”이라며 “아빠가 요리하면 집안 분위기가 좋아진다”고 강조해 눈길을 끌었다.3종 레시피 중에서도 ‘편스토랑’ 제작진과 출연진을 가장 놀라게 한 것은 제육볶음이었다. 실제로 두 아들에게 김강우가 자주 해주는 대표 요리라는 제육볶음. 김강우는 “보통 제육볶음은 요리 과정이 복잡하다고 생각한다. 그래서 요리 과정을 최대한 단순하게 줄이면서 맛은 지켰다”며 전국의 아빠들을 향해 “해달라고 하지 말고 한 번 직접 해보세요”라고 제안했다.이어 공개된 김강우의 제육볶음 레시피는 그야말로 혁신 그 자체였다. 양념에 재울 필요가 없는 제육볶음을 완성한 것. 재우지 않고서도 역대급 양념 빛깔을 자랑하는 제육볶음에 모두 놀라움을 금치 못했다. 특히 상상을 초월하는 재료가 하나 들어가는데, 이것을 넣어 재울 필요 없이 극강의 맛을 자랑하는 제육볶음이 된다고. 과연 모두를 놀라게 한 김강우의 초특급 킥은 무엇일지 이목이 쏠린다.눈길을 끈 것은 제육볶음 양념 역시 단 세 가지 재료만 활용했다는 점이다. ‘편스토랑’ 제작진들이 “과연 이 세 가지 재료로 만든 제육볶음이 맛이 있을까?”라며 의심했을 정도. 그러나 완성된 김강우의 제육볶음을 맛본 ‘편스토랑’ 7년 차 기미 감독은 “진짜 맛있다!”라며 두 눈을 번쩍 떴다. 급기야 “이런 제육볶음은 처음이다. 내 인생 제육볶음이다”를 외치며 감탄을 연발했다는 전언.어디서도 본 적 없는, 제육볶음에 일가견 있는 ‘편스토랑’ 7년 차 제작진들까지도 엄지를 번쩍 치켜 세운 김강우의 혁신적인 제육볶음은 이날 오후 8시 30분 방송되는 ‘신상출시 편스토랑’에서 공개된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr