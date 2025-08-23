이미주·박진주 하차→시청률 상승세…유재석, 또 일냈다 "이런 목소리 찾고 싶었어" ('놀뭐')

/ 사진=텐아시아DB

‘80s 서울가요제’에서 뜨거운 반응을 얻은 참가자 ‘제3한강교’를 사이에 두고 쟁탈전이 벌어진다. 현재 시청자들 사이에서는 제3한강교를 가수 최유리로 추측하고 있다.23일 방송되는 MBC 예능 ‘놀면 뭐하니?’에서는 ‘80s 서울가요제’ 예선 합격자들이 한자리에 모여 정체를 공개하는 순간이 그려진다. 목소리만으로 궁금증과 기대감을 증폭시켰던 가요제 합격자들의 첫 만남 자리는 어땠을지 관심이 집중된다. '놀면 뭐하니'는 지난 5월을 끝으로 이미주, 박진주가 하차했다. 이후 현재 3주 연속 시청률 상승을 기록, 지난주 방송은 5.2%를 기록한 바 있다.그 가운데 제3한강교는 예선에서 조용필 ‘단발머리’, 변진섭 ‘숙녀에게’를 여성 보컬로 재해석해 불러내며 화제의 참가자로 주목을 받았다. 유재석은 유니크한 음색에 환호하며 바로 “합격”을 외치면서 “내가 이래서 가요제를 하는 거야. 이런 목소리를 찾고 싶었어”라고 말해 정체를 궁금해했다. 명곡 선곡에 대한 우려를 실력으로 뒤엎은 제3한강교의 등장에 하하 역시 “인물 났다”라고 탄성을 내질렀다.이날 합격자들이 모두 모인 현장에서 제3한강교는 예능 첫 출연에 잔뜩 긴장해 바들바들 떠는 모습을 보인다. 다른 합격자들이 “태어나서 첫 예능이래요”라고 제3한강교의 대변자가 되어주는 가운데, 한 합격자는 “첫 예능이니까 잘 해야 돼”라고 부담을 팍팍 줘 웃음을 자아낸다.‘어떻게 사람 목소리가 80년대’라는 제목으로 올라온 제3한강교의 예선 쇼츠 영상은 쟁쟁한 실력자들 가운데서 조회수 1위를 차지하기도 했다. 몇몇 리스너들은 정체를 눈치채고 “유명해지자. 아니 유명해지지마”, “숨은 보석이다”라고 댓글을 달기도 했다. 이에 대해 제3한강교는 소감을 전하면서 “유재석 PD님이 좋게 반응해 주셔서 기뻤다”라며 감사의 마음을 전해 현장을 훈훈하게 물들인다.소문으로만 듣던 제3한강교를 만난 합격자들의 쟁탈전도 벌어진다. ‘80s 서울가요제’에 솔로로 또는 그룹으로 참여 가능하다는 유재석 PD의 발표에 합격자들은 구애 작업을 펼친다. 제3한강교에 꽂힌 한 합격자는 “우리 같이 듀엣하려면 잘 먹어야 돼”라고 유독 챙겨 눈길을 끈다. 유재석은 “가수들이 정말 좋아하는 가수다”라고 반응해 그 현장을 궁금하게 한다.‘놀면 뭐하니?’는 뉴스 특보 편성으로 인해 오후 6시 45분부터 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr