사진=텐아시아DB

사진=울림엔터테인먼트

권은비가 마카오에서 첫 단독 콘서트를 개최한다. 그는 2023년을 기점으로 ‘워터밤 여신’으로 급부상했으며, 지난달 열린 워터밤 무대에서도 파격적인 의상과 퍼포먼스로 뜨거운 반응을 끌어냈다. 앞서 지난해엔 성동구 송정동 카페거리에 위치한 단독주택을 약 24억 원에 매입한 사실이 알려지기도 했다.울림엔터테인먼트는 지난 21일 오후 7시 공식 SNS를 통해 '2025 권은비 콘서트 '더 레드' 인 마카오(2025 KWON EUNBI CONCERT 'THE RED' IN MACAU)'(이하 '더 레드') 포스터를 공개하고 공연 개최 소식을 알렸다.'더 레드'는 권은비가 지난 2023년 선보인 단독 콘서트 '퀸(QUEEN)' 이후 약 1년 10개월 만에 개최하는 단독 콘서트로 개최 소식부터 글로벌 팬들의 뜨거운 관심을 집중시켰다. 권은비는 오는 23일과 24일 양일간 서울 연세대학교 대강당에서 '더 레드'의 화려한 막을 올리며, 9월 20일 타이베이에서도 공연을 개최한다.권은비는 지난달 경기도 고양시에서 펼쳐진 '워터밤 서울 2025(WATERBOMB SEOUL 2025)' 무대에 올라 화끈하고 매혹적인 퍼포먼스로 여름 무더위를 시원하게 날리며 '서머 퀸' 수식어를 재차 증명했다. 권은비의 치명적인 매력이 담긴 워터밤 무대 영상은 유튜브 조회수 수백만 회를 기록하며 뜨거운 화제를 모았다.이처럼 '대세'의 식지 않는 인기를 이어가고 있는 권은비는 2023년 개최한 마카오 첫 단독 팬미팅 이후 약 2년 6개월 만에 단독 콘서트 '더 레드'로 또다시 마카오를 찾는다. 전매특허인 시원한 라이브와 퍼포먼스로 더 강력해진 매력을 발휘해 오랜만에 가까이서 만나는 현지 팬들에게 잊지 못할 환상적인 공연을 선사할 예정이다.권은비의 마카오 첫 단독 콘서트 '더 레드'는 10월 25일 지 박스 앳 갤럭시 마카오(G Box at Galaxy Macau)에서 개최된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr