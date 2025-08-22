/사진 = 제이지스타

가수 송가인이 ‘댄스 퀸’에 도전한다.송가인은 22일 공식 SNS를 통해 신곡 ‘사랑의 맘보’ 안무 연습 영상을 공개하며, 팬미팅 ‘“평생” - The 차오르다’를 뜨겁게 달궜던 제니 ‘SOLO’(솔로) 커버 무대를 뒤이어 춤 실력을 또 한 번 뽐냈다.안무 연습 첫날, 송가인은 “제가 잘할 수 있을지 걱정된다. 하지만 일단 부딪혀보겠다”라며 각오를 다졌다. 실제 연습 과정에서 안무가 어렵다며 어색한 모습을 보이기도 했지만, 음악이 시작되자 미소를 잃지 않고 집중하는 프로다운 면모를 드러냈다. 첫날 연습을 마친 송가인은 “꿈을 꾸는 것 같다”라며 “완곡 안무는 처음이라 많이 걱정했는데, 이렇게 해냈다는 사실이 대견하다”라고 소감을 전했다.2일 차 연습에서 송가인은 미리 준비한 안무를 자신감 있게 선보이며 한층 자연스러워진 모습으로 안무 선생님들의 칭찬을 받았다. “순서도 다 외우셨고, 훨씬 좋아졌다”라는 말에 힘을 얻은 송가인은 “이렇게 할 수 있다는 게 기적 같다”라고 겸손하게 말했고, 댄스 단장은 “기적이 아니라 원래 내면에 있던 걸 끌어낸 것뿐”이라며 숨겨진 댄스 DNA를 인정했다.이어 3일 차 연습에서는 고난도 안무까지 완벽히 소화하며 선생님 없이도 무대를 재현해냈다. 송가인은 “첫날에는 목각인형처럼 뚝딱거렸는데 지금은 많이 발전했다”라며 “열심히 연습해 신나는 무대를 보여드릴 테니 많은 기대와 응원 부탁드린다”라고 전해 신곡 무대에 대한 기대감을 높였다.송가인의 신곡 ‘사랑의 맘보’는 맘보 리듬 특유의 드럼과 경쾌한 브라스 라인, 위트 있는 신시사이저 사운드가 어우러진 트로트 곡이다. 특히, 레전드 트로트 가수이자 히트 작곡가 설운도가 직접 작사·작곡해 송가인에게 선물한 곡으로 알려져 더욱 화제를 모았다.한편, 송가인은 지난 2월 발매한 앨범 정규 4집 ‘가인;달’로 전곡 차트인과 동시에 여자 트로트 가수 최초 초동 2만 장을 돌파했다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr