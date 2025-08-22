설인아, 무릎 부상에 대회도 포기했는데…복싱 풀스파링 주먹 맞았다 ('무소단2')

텐아시아 DB

무릎 부상으로 트레일런 대회를 포기했던 설인아가 짜릿한 실전 복싱을 제대로 느낀다.22일 방송되는 tvN 예능 ‘무쇠소녀단2’ 7회에서는 무쇠소녀들이 전국생활체육 복싱대회를 직관하는 것은 물론 해당 대회에 출전한 선수들과 풀 스파링으로 실전 감각을 익힌다.복싱대회 출전을 앞둔 무쇠소녀단은 대회 현장의 분위기와 경기에 임하는 선수들의 태도 등을 생생하게 보기 위해 ‘2025 생거진천군수배 전국생활체육 복싱대회’를 찾아간다. 생활체육대회지만 치열하고 수준 높은 경기들이 펼쳐져 무쇠소녀들은 놀라움을 감추지 못한다.복싱 경력 2개월 차인 무쇠소녀들이 실전 같은 경험을 위해 ‘2025 생거진천군수배 전국생활체육 복싱대회’가 치러진 경기장에서 해당 대회에 출전한 선수들과 풀 스파링을 한다. 실제 경기와 유사하게 진행하는 풀 스파링에 봐주는 것 없는 상대의 거센 공격은 에이스 설인아도 당황하게 만든다고 해 역대급 강도를 짐작게 한다.눈에 띄는 성장을 보여주는 무쇠소녀도 나타난다. 풀 스파링을 지켜보던 무쇠소녀들이 감탄하고 김동현 단장이 “진짜 많이 늘었다”고 놀란 주인공은 누구일지 주목된다.이날 방송에서는 유이, 금새록, 박주현, 설인아가 출전할 체급도 공개된다. 성인 여성부 경기를 보며 체급별 차이를 알게 된 무쇠소녀들은 김동현 단장, 김지훈 코치와 함께 머리를 맞대고 전략적으로 체급을 결정한다고 해 궁금증을 자극한다.무쇠적사고로 한 뼘 더 성장할 무쇠소녀단의 이야기는 이날 오후 8시 40분 방송되는 ‘무쇠소녀단2’에서 확인할 수 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr