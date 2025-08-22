사진=Mnet

사진=Mnet

사진=Mnet

사진=Mnet

김조한이 넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스' 크레딧에 이름이 올라가게 된 뒷이야기를 대방출한다.오늘(22일) 방송되는 Mnet '라이브 와이어' 10회에는 R&B 레전드 김조한과 독보적인 보컬리스트 김필이 출연해 진솔한 토크와 특별한 합동 무대로 감동을 선사한다.MC 코드 쿤스트가 "요즘 가장 핫한 '케이팝 데몬 헌터스'(이하 '케데헌') 스크롤에 김조한 선배님의 이름이 들어가 있다"고 언급하자, 김조한은 "가수지만 이번에는 노래가 아닌 에이전트 역할을 맡았다. 사자보이즈의 애비와 로맨스 캐릭터를 맡은 두 가수를 섭외하고 보컬트레이닝까지 했다"고 밝혀 놀라움을 자아낸다.또한 김조한은 솔리드 활동 당시의 '라떼 전성기' 에피소드도 공개한다. 그는 "당시 팬들이 신발을 다 가져가 한쪽만 신고 나간 적도 있다"고 밝혀 웃음을 자아낸다. 팬들이 어떻게 신발을 가져갔는지, 당시의 폭발적인 인기를 짐작게 하는 비하인드 스토리에 궁금증이 쏠린다.방송의 하이라이트는 김조한과 김필의 듀엣 무대다. 두 사람은 솔리드의 명곡 '이 밤의 끝을 잡고'를 함께 열창하며 세대를 잇는 감동의 무대를 완성한다. 김조한은 김필을 두고 "대한민국의 존 메이어라 생각한다. 노래는 존 메이어보다 더 잘한다"고 극찬해 두 사람의 무대에 기대감을 높인다.김조한의 글로벌 활동 비하인드부터 솔리드 시절의 추억, 그리고 김필과의 역대급 듀엣까지 특별한 만남이 펼쳐질 Mnet '라이브 와이어' 10회는 오늘(22일) 오후 7시 Mnet과 tvN에서 동시 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr