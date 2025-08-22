'50세 미혼' 김숙, 3살 연상 개그맨과 ♥열애 의혹…동거 사실 폭로에 '당황' ('옥문아')

사진=텐아시아DB

주우재가 김숙(50)과 고명환(53)이 과거 열애한 것이 아니냐는 의혹을 제기한 가운데, 두 사람이 한 집에 기거 했다고 밝혔다.지난 21일 방송된 KBS2 예능 ‘옥탑방의 문제아들 시즌2’(이하 ‘옥문아’) 279회는 '강연계의 BTS'로 불리는 고명환이 옥탑방에 초대돼 송은이, 김숙, 김종국, 홍진경, 양세찬, 주우재와 함께 기상천외한 문제들을 두고 퀴즈 전쟁을 펼쳤다.개그맨, 영화배우, 탤런트, 요식업 CEO, 베스트셀러 저자, 강사 등 '이 시대의 진정한 다잡러'로 성공한 인생을 사는 고명환 방문에 앞서 김종국은 "내 주위에서 성공한 사람은 단연 유재석 형"이라고 밝혀 눈길을 끌었다. 또 김종국은 "그 형이 원래 '터보' 팬미팅 사회 보던 형이었다. 행사 끝나고 우리 소속사 사장님한테 넙죽 돈 받던 모습이 생생하다"며 격세지감을 토로했고, 유재석의 절친 송은이도 "그 당시 걔라면 충분히 그럴 수 있다"라고 맞장구를 쳐 웃음을 자아냈다.이날 '옥탑방'에 등장한 고명환은 "94년 KBS 공채 개그맨인데 30년 만에 KBS 예능에 첫 출연한다"라고 남다른 감회를 드러냈다. 김숙 역시 고명환이 없었으면 코미디언을 못했을 거라면서 특별한 소회를 밝혔는데, 빈틈을 놓치지 않은 깐족이 주우재가 "왜요? 사귀었어요?"라고 '열애설 조작'에 나서 웃음을 더했다. 이에 김숙은 과거 '대학개그제'에서 멘토였던 고명환과의 일화를 공개해 훈훈함을 안겼다.고명환은 김숙과 동거 사실을 고백하기도 했다. 그는 "사실 나랑 같이 어떤 집에 며칠 기거한 적이 있다"고 밝혔다, 이를 들은 홍진경이 "어떤 집에 왜 둘이 기거하냐"고 묻자 김숙은 "둘만 아니고, 여러 명"이라고 수습했다.홍진경도 고명환과의 남다른 친분을 드러내 눈길을 끌었다. 홍진경은 "고명환 오빠와는 술친구였다. 나는 모델들이랑 안 놀고 맨날 개그맨 술자리에 꼈다"고 밝혔고, 고명환은 "나는 취한 홍진경 찾아, 집에 보내기 담당이었다"고 털어놨는데, 끈끈했던 과거와는 달리 둘은 25년 만에 재회였다. 이에 고명환은 "예전에는 선배들에게 개그맨 외의 연예인에게 연락처를 묻지 말라고 교육받았다. 그런데 진경이도 나한테 연락처를 안 주더라"라고 농담해 홍진경을 진땀 쏟게 했다.홍진경은 '절친 오빠' 고명환의 한 마디 한 마디에 깊은 감동을 받는 모습이었다. 홍진경은 고명환이 자신의 인생을 송두리째 바꿨던 2005년 교통사고 당시를 회상하자 울컥해서 눈물을 흘렸는데, 휴지가 없어 기름종이로 눈물을 닦는 엉뚱한 행동으로 MC들의 웃음보를 자극하기도 했다. 고명환은 "죽음 문턱에서 '나는 개그맨으로 안 태어났구나'라는 걸 깨달았다. '작가 고명환'이라는 삶을 안 꺼내고 죽었으면 얼마나 후회했을까 싶다"라고 말했는데, 홍진경은 이 모습에 "오늘 너무 귀한 이야기를 듣는다. 나는 16살에 데뷔해서 일생을 연예인으로 살았다. 그래서 다르게 사는 삶에 대해 상상이 안되는 게 사실이다. 하지만 '내 안에 또 다른 삶이 있었을텐데'라는 회한이 있다"라며 진솔한 속내를 밝혔다.고명환은 '강연계의 BTS'라는 수식어에 걸맞게 빡빡한 강연 스케줄을 공개해 놀라움을 자아냈는데 "하루에 2~3번씩 강연을 한다. CEO 조찬 모임도 있는데 보통 오전 7시"라고 밝혔고 "이렇게 강연을 하고 책을 쓰는 건 사람들이 죽음 앞에 갔을 때 겪지 않아도 될 고통을 겪지 않게 해주고 싶다는 마음 때문"이라고 덧붙였다. 이에 홍진경은 또 다시 뜨거운 눈물을 흘렸고 '86즈' 주우재와 양세찬은 "친하다면서 전화번호도 모르고, 책 제목도 모른다"라며 악어의 눈물을 의심해 폭소를 유발했다.급기야 홍진경이 "명환 오빠는 자주 만나고 싶은 사람"이라고 말하자, 잠자코 있던 김숙과 송은이까지 "20년 넘게 연락 안 했다는 거 아니냐", "오늘 특별히 생각하고 멘트해라"라고 '홍진경 몰이'에 가세했고, 결국 홍진경과 고명환이 방송 최초로 녹화 중 전화번호 교환을 단행했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr