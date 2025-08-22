'건물주' 구성환 절친 아니랄까봐…"착하다고 믿지만 사실은" ('나혼산')

사진제공=MBC

‘건물주’ 구성환과 절친인 배우 이주승이 엉뚱한 면모를 보인다.22일 방송되는 MBC 예능 ‘나 혼자 산다’에서는 학구열을 불태우는 ‘공룡 학도’ 이주승의 하루가 공개된다.공개된 사진 속 이주승은 입이 떡 벌어질 만큼 거대한 물체를 보고 눈을 떼지 못한다. 그 정체는 다름 아닌 공룡. 최근 ‘공룡의 세계’에 흠뻑 빠진 그는 공룡에 대해 더 알아보고 싶은 마음에 서울의 한 자연사박물관을 찾은 것이다.공룡의 역사와 인간과의 연관성에 대한 ‘심층 연구’에 몰두한 그는 “공룡을 보면 인간을 알 수 있지 않을까?”라며 철학적 고찰에 빠진다. 또 “우리는 둘리 세대라 공룡이 착하다고 믿지만 사실은”이라며 ‘공룡 학도’의 시선으로 공룡이 지닌 반전 매력을 전한다. 과연 그에게 공룡은 어떤 존재일지 기대가 모인다.이어 그는 다양한 공룡 화석을 관람한 뒤, 무지개 회원들에게 직접 생각한 ‘공룡상’과 그 이유를 공개한다. 이에 무지개 회원들이 어떤 반응을 보일지 주목된다.‘공룡의 세계’에 흠뻑 빠진 ‘공룡 학도’ 이주승의 모습은 이날 오후 11시 10분 방송되는 ‘나 혼자 산다’에서 확인할 수 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr