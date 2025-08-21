데프콘, 참다 참다 폭발했다…충격적 발언에 "그만해 진짜" ('나솔사계')

텐아시아 DB

‘나솔사계’에서 ‘연프(연애 프로그램)’ 최초의 충격 발언이 나온다.21일 방송되는 SBS Plus, ENA에서 방송되는 ‘나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다’(이하 ‘나솔사계’)에서는 ‘나는 SOLO’와 ‘나솔사계’는 물론, 그 어떤 ‘연프’에서도 등장하지 않은 초유의 멘트가 터져 솔로녀들을 극대노하게 만드는 현장이 공개된다.이날 솔로녀들과 한 ‘미스터’는 시작부터 삐걱거리며 ‘파국’ 전조 증상을 보인다. 침묵만 가득한 차 안에 이어 밥 먹는 자리에서도 음식 씹는 소리만 들리는 것. 이후로도 ‘묵언수행’급 데이트가 계속되자 3MC 데프콘-경리-윤보미는 단체로 ‘동공지진’을 일으키고, 결국 데프콘은 “아우~ 숨 막히네”라며 가슴을 친다.식사를 마친 후 ‘1대 1 대화’에서 해당 ‘미스터’는 상대 솔로녀에게 “일단 죄송하다고 말하고 시작해야 할 것 같다”고 선사과를 한다. 그러면서 그는 “저 (아까 데이트에서의 모습 때문에) 좀 욕 먹을 것 같다”고 하는데, 상대 솔로녀는 “이것만 욕먹을 것 같으냐?”고 받아친다. 다른 솔로녀 역시 그와의 ‘1대 1 대화’를 마친 뒤 제작진 앞에서 “(오늘 데이트한 남자 출연자가) 너무 싫어졌다. 괜히 왔다”고 급발진한다.이를 알 리 없는 ‘미스터’는 데이트 중, ‘연프’에서는 상상도 못할 충격적 한 마디를 던진다. 상상초월 발언을 들은 데프콘은 “그만해요, 진짜!”라고 1차 경고에 나서고, 이후로도 해당 발언을 수습하지 못하는 ‘미스터’의 모습에 “이런 식으로 하면 지금 바로 서울로 올라가셔야 할 거 같은데?”라며 대리 분노한다. ‘연프’ 사상 초유의 발언을 한 주인공이 누구일지, 이들의 데이트가 결국 파국으로 끝날지 관심이 쏠린다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr