김지훈, 시크한 암살자[TEN포토]

배우 김지훈이 21일 서울 용산구 CGV 용산아이파크몰에서 열린 글로벌 시리즈 '버터플라이' 기자간담회에 참석하고 있다.'버터플라이(Butterfly)'는 동명의 그래픽 노블을 원작으로 한 스파이 스릴러 시리즈로, 베일에 싸인 전직 미 정보요원 데이비드 정(대니얼 대 킴 분, Daniel Dae Kim)과 그를 죽이기 위해 파견된 현직 요원 레베카(레이나 하디스티 분, Reina Hardesty)의 쫓고 쫓기는 이야기.글로벌 시리즈 '버터플라이'는 대니얼 대 킴, 레이나 하디스티, 김지훈, 김태희, 션 리차드 등이 출연하며 오는 22일 시작으로 tvN과 TVING을 통해 공개된다.조준원 기자 wizard333@tenasia.co.kr