사진=쿠팡플레이 예능 '직장인들 시즌2'

그룹 헬로비너스 출신 배우 권나라가 코미디언 양세찬과의 열애설을 둘러싼 질문을 받으며 입장을 전한다.지난 20일 공개된 쿠팡플레이 예능 '직장인들 시즌2' 3화 예고편에는 권나라가 등장했다. 권나라는 "바람 피우는 역할 제안이 자주 들어온다"며 배우로서의 고민을 언급했다. 이어 "제안 주시는 역할들이 바람 피웠던 전 여자친구"라고 말하며 어려움을 토로했다. 이에 카더가든(차정원)은 "실제로 바람을 펴본 적 있냐"고 되물어 권나라를 당황하게 했다.김원훈은 "양세찬과 만났다는 얘기가 있다"고 조심스럽게 언급했다. 신동엽은 "그럼 양세찬은 아니라는 거냐"고 직설적으로 묻기도 했다. 권나라는 예상치 못한 질문에 순간적으로 굳은 표정을 보였고, 현장에서는 양세찬과의 전화 연결까지 이어지며 시선이 집중됐다.권나라와 양세찬의 열애설은 최근 온라인 커뮤니티를 통해 빠르게 퍼졌다. 두 사람은 SBS '런닝맨' 방송에서 호흡을 맞추며 자연스러운 분위기를 연출했고, 이를 계기로 일부 시청자들 사이에서 관계에 대한 의문이 제기됐다.이후 전소민이 방송에서 양세찬에게 "내 대학교 후배 잘 있지?"라고 묻는 장면이 전파를 타며 추측이 확대됐다. 전소민과 같은 동덕여자대학교 방송연예과 출신인 권나라가 해당 '후배'로 지목되면서 열애설이 힘을 얻었다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr