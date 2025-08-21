사진=권은비 SNS

서울 성동구 송정동에 위치한 건물을 24억 원에 매입해 화제를 모은 권은비가 MBC '전지적 참견 시점'에 1년 만에 다시 출연한다. 쓰리잡을 하는 일상을 보여주며 수익 창출에 박차를 가하는 모습이다.오는 23일(토) 밤 11시 10분 방송되는 MBC '전지적 참견 시점'(이하 '전참시') 361회에서는 '워터밤 여신' 가수 권은비가 다채로운 근황을 전한다.권은비는 가수 활동 이외에도 카페 사장님과 건물주로 살아가는 모습을 공개하며 N잡러로서 면모를 드러낸다. 건물 외관 관리부터 카페 메뉴 구성, 운영 디테일까지 세심하게 챙기는 모습이 감탄을 자아냈다고. 권은비는 무대 위에서와는 또 다른 매력으로 시청자들의 이목을 집중시킬 예정이다.그런가 하면 권은비와 매니저가 집주인과 세입자 사이인 것이 밝혀진다 "완벽에 가까운 집주인과 살고 있다"라는 매니저의 말처럼 권은비는 남다른 집주인 클래스를 자랑하는데. 여기에 매니저를 향한 권은비의 따뜻한 배려가 담긴 미담도 대방출 된다고 해 호기심을 자극한다.카페 사장님 권은비는 단짠 조합을 위한 특별 재료를 사용, 신메뉴 개발에 나선다. 매니저들을 긴급 소환해 연 즉석 시식회에서 솔직한 평가가 이어지는 가운데, 과연 권은비 표 신메뉴는 어떤 결과를 얻게 될지 본방송이 궁금해진다. 한편 권은비가 건강 문제로 부산 워터밤에 불참할 수밖에 없었던 이유도 공개된다. 권은비는 공연을 앞두고 연습 도중 쓰러졌던 사연을 밝히며 참견인들의 걱정을 샀다는 후문이다.다채로운 매력을 보여줄 권은비의 일상은 오는 23일(토) 밤 11시 10분에 방송되는 '전참시'에서 만날 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr