사진=텐아시아DB

사진제공= 주)T2N미디어, (유)쇼앤텔플레이

오는 10월 배우 김가은과 결혼을 앞둔 배우 윤선우가 연극 '나의 아저씨'에 캐스팅됐다.윤선우는 오는 22일 LG아트센터 서울 U+ 스테이지에서 막을 올리는 연극 '나의 아저씨'에서 도준영 역으로 관객들을 만난다. '나의 아저씨'는 각종 시상식에서 다수의 상을 받으며 뛰어난 작품성을 입증한 동명의 드라마를 원작으로 한 연극이다.극 중 윤선우는 성공과 권력을 위해서라면 사람도, 사람과의 관계도 모두 계산하는 냉정한 사업가 도준영으로 분한다. 현실적인 욕망을 날카롭게 표현하며 갈등을 주도해 극의 긴장감을 더할 예정이다.윤선우는 이번 작품을 통해 새로운 연기 변신을 예고했다. 내면의 야망을 드러내는 인물을 연기로 풀어내며 한층 넓어진 연기 스펙트럼을 보여줄 계획이다. 2003년 데뷔한 윤선우는 영화 '써클', '7번방의 선물', 드라마 '달의 연인 - 보보경심 려', '스토브리그' 등에 출연해 이름을 알렸다.'나의 아저씨'는 오는 22일부터 다음 달 27일까지 LG아트센터 서울 U+ 스테이지에서 관람할 수 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr