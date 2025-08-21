사진=SBS Plus, ENA

'나는 SOLO(나는 솔로)' 27기가 최종 선택 전날까지 확신의 커플이 없는 대혼돈 상황에 빠졌다.20일(수) 방송한 SBS Plus와 ENA의 리얼 데이팅 프로그램 '나는 SOLO'에서는 '마성녀' 정숙의 선택 한 번으로 요동친 '솔로나라 27번지'의 러브라인이 공개됐다.'슈퍼 데이트' 후 솔로남녀는 여자들의 선택으로 매칭되는 새 데이트 선택을 진행했다. 여기서 영숙은 "우정을 찾아서~"라며 영호를 택했고, 정숙은 전날 대화를 약속했던 영수 옆으로 갔다. 순자는 또 다시 광수에게 직행했고, 영자도 이변 없이 영수 옆으로 가서 정숙과 '2:1' 데이트를 하게 됐다. 옥순과 현숙은 각기 상철-영식을 선택했다.데이트 매칭이 끝나자, 영철은 다른 솔로남들에게 서운한 감정을 토로했다. 그는 "(정숙님이) 악플 좀 받겠는데? 감당되나?"라고 말했다. 광수는 "자기감정대로 가는 게 용기 있는 거지"라며 정숙을 감쌌고, "당연히 제가 좋아하는 사람이 다른 사람을 좋아할 수 있다. 저로서는 받아들일 수 있는 일"이라고 덤덤히 밝혔다. 하지만 영철은 숙소에 복귀하자마자 상실감에 침대에 드러누워 버렸다.순자와 2차 데이트에 나선 광수는 "사실 제 마음에 방이 하난데 먼저 들어오신 분이 아직 안 나가셨다"고 정숙에게 마음이 크다고 솔직히 알렸다. 순자는 "저 어디 가서 인기 없진 않은데, 또 0고백 1차임인가"라며 씁쓸해했다. 영식은 현숙과 인생 첫 와인에 도전했고, 데이트 후 영식은 "그분이랑 있으면 배울 점이 많다. 의지하고 싶어진다"고 털어놨다.반면 현숙은 "나가자마자 영식님이랑 사귀어야지 정도는 아니다. 뭔가 좀 부족한 느낌"이라는 반전 속내를 내비쳤다. 분위기 좋은 바를 찾은 상철은 "난 최종 선택할 건데, 만약 잘 안되면 내가 잘못했던 부분이 있으니까 그건 감수해야 한다고 생각해"라고 고백했다. 옥순은 "지금, 이 순간만 보면 (최종 선택을) 한다는 마음이 크다. 상철님이 제발 (솔직한 마음) 그대로 선택했으면 좋겠다"고 화답했다.영수는 정숙-영자와 '2:1 데이트'에 나섰는데, 영자가 잠시 화장실에 간 사이에 영수는 정숙에게 "난 네가 이번 선택에서 날 택할 줄 몰랐다. 너무 초조하고 손에 힘이 안 들어갔다"고 어필했다. 이어 영수는 "너한테 물어보고 싶은 게 하나 있는데, 나중에 1:1로 얘기할게"라고 귀띔했는데, 마침 이를 눈앞에서 본 영자는 황당한 듯 웃었다.직후 공개된 예고편에서는 영자가 영수에게 "자신의 마음을 깨달았다니 다행"이라고 의미심장하게 말하는가 하면, 영수가 고개를 끄덕이는 모습이 포착돼 충격을 안겼다. 또한 정숙이 눈물을 보이고, 영철이 울고 있는 정숙의 눈물을 닦아주는 모습이 펼쳐져 다음 주 공개될 '최종 선택'에 대한 궁금증을 드높였다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr