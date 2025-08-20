조현영, '11살 연상' 알렉스와 결별…"좋게 헤어졌지만, 커리어 고꾸라져" ('돌싱포맨')

사진=텐아시아DB

레인보우18 멤버 조현영이 8년 전 결별한 전남친 알렉스를 간접적으로 언급했다.지난 19일 방송된 SBS 예능 '신발 벗고 돌싱포맨'(이하 ‘돌싱포맨’)에는 배정남, 고우리, 조현영, 김규원이 게스트로 출연했다.이날 조현영은 "(고우리가) 상의 없이 공개 열애사를 폭로한다. 제 공개 연애가 오래된 일이라 모르는 분들도 많은데 언니 때문에 자꾸 파묘되고 있다, 참을 수가 없다"고 말했다.이에 고우리는 "조현영과 사이가 돈독해진 계기를 묻길래 '그 오빠랑 다 같이 잘 놀았다'고 말한 적이 있다. 나는 아직도 그 오빠랑 잘 지내고 있고, 라디오도 잘 듣고 있다"고 설명했다.탁재훈이 차인거냐고 묻자 조현영은 "아니다. 좋은 추억이다"라고 해명했고, 고우리도 "나쁘게 헤어졌으면 이렇게 이야기도 못 할것"이라고 거들었다.조현영은 "열애설 당시 주가가 오를 때였다. 잘 될 것 같은 때 열애설이 나서 커리어가 고꾸라졌다고 생각했다. 좋게 헤어졌지만 두 번 다시 공개 연애는 하지 않을 것"이라고 선언했다.한편, 조현영 2015년 10월 가수 알렉스와 열애를 인정, 2017년 2월 결별 사실을 전한 바 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr