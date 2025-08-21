텐아시아 DB

강동원의 활약에 '북극성' 제작진의 극찬이 이어졌다.20일 오후 서울 용산구 CGV용산아이파크몰에서 '북극성' 크리에이터스 토크가 진행됐다. 행사에는 김희원, 허명행 감독과 정서경 작가, 김병한 미술감독, 홍정호 VFX 슈퍼바이저가 참석했다.'북극성'은 유엔대사로서 국제적 명성을 쌓아온 문주(전지현 분)가 대통령 후보 피격 사건의 배후를 쫓는 가운데, 그녀를 지켜야만 하는 국적불명의 특수요원 산호(강동원 분)와 함께 한반도를 위협하는 거대한 진실을 마주하는 이야기다.이날 정 작가는 강동원 캐스팅에 대해 “로또 맞은 느낌”이라고 고백했다. 그러면서 “살면서 이런 행운이 있을까 싶었다, 극 중 호는 연기하기 어려운 캐릭터이자 배우로서 도전일 수 있다. 강동원이 아니면 캐릭터가 가진 따뜻함과 냉철함, 소년이면서 어른의 모습을 그릴 수 있을까 싶다”고 애정을 드러냈다.김 감독 역시 “강동원의 활약은 멋있게 잘 나온다. 큰 액션 시퀀스를 많이 소화했기에, 피상적으로 존재하는 것이 아니라 감정적으로 문주를 지켜주기 위한 시퀀스가 존재한다고 생각하면 될 거 같다”고 밝혔다. 이어 "“두 분(전지현, 강동원) 외에도 걸출한 배우들이 나온다. 한국에 같이 일하고 싶은 배우들이 카메오로 나온다. 놀라실 분들이 몇 분 계신다"고 기대감을 높였다.'북극성'은 내달 10일부터 순차 공개된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr