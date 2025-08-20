'40세 미혼' 기안84, 알고보니 동거인 있었다…"결혼 전 같이 살아" ('라스')

사진=텐아시아DB

웹툰 작가 이말년에서 총구독자 416만 명(유튜브, 트위치 등 동영상 관련 플랫폼 통합)을 보유한 ‘인기 유튜버’로 변신한 침착맨이 기안84와 동거 사실을 고백했다.20일 방송되는 MBC 예능 ‘라디오스타’는 이세돌, 김희철, 침착맨, 나폴리 맛피아가 출연하는 ‘안침착맨’ 특집으로 꾸며진다.웹툰 작가 ‘이말년’으로 활동했던 침착맨은 유튜버로 변신에 성공한 근황을 전한다. 그는 최근 백상예술대상에 참석해 유재석, 나영석과 어깨를 나란히 한 상황을 회상하며 화장실 때문에 생각지 못하게 겪은 위기의 순간을 고백해 출연자들의 공감과 웃음을 자아낸다.침착맨은 만화계의 거장 허영만 작가가 '이말년'의 그림을 보고 은퇴를 고민했다는 이야기를 들었다며 '라디오스타'를 통해 그가 보낸 영상 편지에 답장을 보낸다. 이어 ‘라디오스타’를 통해 웹툰 은퇴에 쐐기를 박는다고 해 관심을 끈다.배우 이제훈, 박정민, 가수 조유리, 평론가 이동진 등 유튜브 채널에 초대한 게스트 라인업만으로도 화제를 모은 침착맨은 “시상식 급 게스트들이 내 방송에 출연해 줘서 감사하다”고 밝힌다. 그는 특히 배우 박정민, 나영석 PD와 얽힌 비하인드 스토리를 공개해 이목을 집중시킨다.이어 “나는 소스일 뿐 채팅창이 방송을 다 한다”라는 독특한 생방송 철학을 밝히며 ‘하루 12시간 라방도 거뜬하다’라는 남다른 방송 열정을 드러낸다. 여기에 그는 ‘딱딱 복숭아 vs 물렁 복숭아’ 토론으로 누적 조회수가 폭발한 비하인드를 전하며 출연진을 폭소하게 만든다. AI를 활용한 콘텐츠가 치트키라며 까칠한 AI와 대화하며 촬영했던 썰을 풀어 웃음을 자아낸다.절친 기안84와의 ‘찐 우정담’으로 훈훈함을 더한다. 그는 결혼 전 기안84와 동거했던 사실을 밝히며 상극의 성격으로 투덕거렸던 일화를 전해 웃음을 더한다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr