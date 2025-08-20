사진제공=ENA, SBS Plus

'나는 SOLO' 27기가 반전 있는 데이트 선택으로 어수선한 분위기를 조성한다.20일 방송되는 ENA와 SBS Plus 예능 '나는 SOLO'(이하 '나는 솔로')에서는 최종 선택을 하루 앞두고 진행된 데이트로 난장판이 된 27기의 모습이 공개된다.솔로나라 27번지에서의 5일 차, 27기는 슈퍼 데이트를 마친 뒤 솔로녀들의 선택으로 새로운 데이트 매칭에 돌입한다. 3MC 데프콘, 이이경, 송해나는 최종 선택 하루 전날인 만큼 이들의 선택을 예의주시한다.그런가 하면 새로운 데이트 선택으로 결정된 러브라인에 솔로남녀는 환한 미소와 굳은 침묵으로 극과 극 분위기를 보여준다. 한 솔로남은 "표정이 완전 안 좋다"라며 조용히 눈치를 살피는가 하면, 또 다른 솔로남은 "진짜 내 모습을 보여주고 싶다"고 말한다. 한 솔로남은 누군가와 대화를 나눈 뒤 "이거 잘못 생각한 거 같은데?"라며 걱정하고, 데프콘마저 "다음 주에 난리가 날 거 같다"고 웃으며 말한다.한편 지난 13일 방송된 '나는 솔로'는 닐슨코리아 집계 결과, 평균 4.1%(전국 유료방송가구 기준 ENA·SBS Plus 합산 수치)의 시청률을 기록했으며 분당 최고 시청률은 4.6%까지 급상승했다.'나는 솔로'는 이날 오후 10시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr