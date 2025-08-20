'나는 SOLO' 27기가 반전 있는 데이트 선택으로 어수선한 분위기를 조성한다.
20일 방송되는 ENA와 SBS Plus 예능 '나는 SOLO'(이하 '나는 솔로')에서는 최종 선택을 하루 앞두고 진행된 데이트로 난장판이 된 27기의 모습이 공개된다.
솔로나라 27번지에서의 5일 차, 27기는 슈퍼 데이트를 마친 뒤 솔로녀들의 선택으로 새로운 데이트 매칭에 돌입한다. 3MC 데프콘, 이이경, 송해나는 최종 선택 하루 전날인 만큼 이들의 선택을 예의주시한다. 그런가 하면 새로운 데이트 선택으로 결정된 러브라인에 솔로남녀는 환한 미소와 굳은 침묵으로 극과 극 분위기를 보여준다. 한 솔로남은 "표정이 완전 안 좋다"라며 조용히 눈치를 살피는가 하면, 또 다른 솔로남은 "진짜 내 모습을 보여주고 싶다"고 말한다. 한 솔로남은 누군가와 대화를 나눈 뒤 "이거 잘못 생각한 거 같은데?"라며 걱정하고, 데프콘마저 "다음 주에 난리가 날 거 같다"고 웃으며 말한다.
한편 지난 13일 방송된 '나는 솔로'는 닐슨코리아 집계 결과, 평균 4.1%(전국 유료방송가구 기준 ENA·SBS Plus 합산 수치)의 시청률을 기록했으며 분당 최고 시청률은 4.6%까지 급상승했다.
'나는 솔로'는 이날 오후 10시 30분에 방송된다.
정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr
