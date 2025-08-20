[공식] 김용빈, '미스터트롯3' 우승 이어 기쁜 소식 전했다…생애 첫 관찰 예능 출연 ('과몰입클럽')

/ 사진=텐아시아DB

김용빈이 첫 관찰 예능에 출격한다.오는 9월 3일 첫 방송되는 TV CHOSUN 예능 ‘내 멋대로-과몰입클럽’(이하 ‘내 멋대로’)는 어떤 대상에 몰입하여 살아가는 사람들의 일상을 관찰하는 리얼리티이다. 누구에게나 하나쯤 있을 법한 ‘과몰입 모먼트’를 포착, 일반 관찰 예능에서는 만날 수 없는 색다른 재미와 공감을 예고한다.앞서 ‘내 멋대로’는 프로그램 런칭 및 편성 소식과 함께 ‘내 멋대로’를 이끌어 갈 MC 5인의 라인업을 공개했다. 탁재훈, 채정안, 유노윤호(동방신기)와 이특(슈퍼주니어), 구독자 186만 교육 크리에이터 미미미누까지 장르를 넘나들며 왕성한 활약을 펼치는 이들이 모인 만큼 이들의 일상 속 과몰입 모먼트는 무엇일지 이목이 집중된다.이런 가운데 20일 ‘내 멋대로’를 통해 일상 속 과몰입 모먼트를 공개할 또 다른 스타의 정체가 공개됐다. 그 주인공은 TV CHSOUN ‘미스터트롯3’ 왕관을 거머쥔 진(眞) 김용빈이다. ‘미스터트롯3’를 계기로 폭발적 팬덤을 형성하며 트롯 황태자로 떠오른 김용빈의 반전 매력을 만날 수 있을 것으로 기대된다.무엇보다 이번 ‘내 멋대로’를 통해 공개될 김용빈의 일상에 대한 궁금증과 기대가 뜨겁다. 그의 첫 관찰 예능이기 때문이다. 어린 시절 신동으로 시작해 베테랑 가수가 되기까지 트롯 외길만 걸어온 김용빈이 일상에서 과몰입하고 있는 것은 무엇일지 이목이 쏠린다.‘내 멋대로’ 제작진은 “최근 김용빈과 첫 촬영을 진행했다. 곁에서 지켜본 일상 속 김용빈은 무대 위와는 또 다른 매력을 가진 사람이었다. 팬들의 사랑 속에서 바쁜 나날을 보내고 있는 김용빈이지만, 일상 속 본인이 좋아하는 것에 몰입할 때는 누구보다 집중하며 즐거워하는 모습이었다. 하루빨리 시청자 여러분들께 이 모습을 보여드리고 싶다. 많은 관심과 기대 부탁드린다”라고 전했다.‘내 멋대로’는 김용빈에 이어 또 다른 출연진도 공개할 예정이다. 이어 5MC 탁재훈, 채정안, 유노윤호, 이특, 미미미누의 과몰입 모먼트도 공개하며 본 방송에 대한 기대감을 높일 전망이다. ‘내 멋대로-과몰입클럽’은 오는 9월 3일 오후 10시 첫 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr