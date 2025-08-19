/ 사진=텐아시아DB

장태유 감독이 배우 이채민을 섭외한 이유를 전했다.19일 서울 구로구 신도림 더 세인트에서 tvN '폭군의 셰프' 제작발표회가 열린 가운데 배우 임윤아, 이채민, 최귀화, 서이숙, 오의식과 연출을 맡은 장태유 감독이 참석했다.tvN 새 토일드라마 '폭군의 셰프'는 최고의 순간 과거로 타임슬립 한 셰프가 최악의 폭군이자 절대 미각의 소유자인 왕을 만나며 벌어지는 서바이벌 판타지 로맨틱코미디다.앞서 '폭군의 셰프'는 배우 박성훈이 남자 주인공으로 캐스팅됐지만, 지난해 말 그의 SNS에 음란물이 게재되며 큰 논란이 일었고, 결국 하차했다. 이후 해당 역할은 이채민이 맡게 됐다.박성훈의 하차에 대해서 장태유 감독은 "본 촬영에 들어가기 전이었고 준비 기간에 벌어진 일이어서 많은 후보가 있었다. (주연 배우의 하차는) 과정에 지나간 세월이라고 생각한다. 처음부터 생각한 배우는 아니었지만 뒤늦게 만난 이채민에게 120% 만족 중"이라면서 "모든 배우들이 신인 시절에는 열정을 가지고 있지만 최선을 다한다고 해서 결과가 나오는 건 아니지 않나. 이채민은 준비도 열심히 했지만, 성과도 보여줬다"고 극찬했다.박성훈의 하차 이후 합류하게 된 이채민은 "시간이 없었던 건 사실이라 그만큼 부담감과 책임감이 컸다. 감독님께서도 촬영 전에 많이 불러주셔서 그룹 리딩도 많이 하고 다른 선배님들과 하면서 캐릭터의 느낌과 톤을 많이 잡았다. 함께 찍었던 선배님들께서 피드백과 도움을 많이 주셔서 그런 부분이 화면에 잘 담기지 않았을까 기대해본다. 감독님의 세심한 디렉팅 덕분이다"고 감사해했다.tvN 새 토일드라마 '폭군의 셰프'는 오는 23일 밤 9시 10분에 첫 방송 된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr