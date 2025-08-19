사진=이수진 씨 SNS

전 축구 국가대표 선수 이동국의 아들이 아빠를 쏙 빼닮은 남다른 축구 DNA를 뽐냈다.이동국의 아내 이수진 씨는 지난 18일 자신의 인스타그램 스토리에 "화랑대기 1위 그룹 전승. 기분 최고"라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 아들 시안 군이 개구진 표정을 짓고 있는 모습. 시안 군은 자신이 속한 팀이 전국대회에서 조 1위에 올라 기쁨을 표출하고 있다.앞서 시안 군은 대구 스타디움에서 열린 대구 FC와 FC 바르셀로나 경기에서 에스코트 키즈로 나서는 등 평소에도 축구에 열정을 보이고 있다.한편 미스코리아 출신인 이수진 씨는 2005년 이동국과 결혼해 슬하에 4녀 1남을 두고 있다. 이들 가족은 KBS2 예능 '슈퍼맨이 돌아왔다'에 출연해 큰 사랑을 받기도 했다. 그 중 막내 시안 군은 '대박이'로 불리며 랜선 이모 삼촌들의 열렬한 애정을 얻었다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr