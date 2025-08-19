사진=텐아시아DB

박희순이 박찬욱 감독의 신작 '어쩔수가없다'에 출연한 이유를 밝혔다.19일 서울 용산구 한강대로 CGV용산아이파크몰에서 영화 '어쩔수가없다'의 제작보고회가 열렸다. 박찬욱 감독, 이병헌, 손예진, 박희순, 이성민, 염혜란, 차승원이 참석했다.'어쩔수가없다'는 '다 이루었다'고 느낄 만큼 삶이 만족스러웠던 회사원 만수(이병헌 분)가 덜컥 해고된 후, 아내와 두 자식을 지키기 위해, 어렵게 장만한 집을 지켜내기 위해, 재취업을 향한 자신만의 전쟁을 준비하며 벌어지는 이야기를 담은 영화. 박희순은 잘나가는 제지 회사 반장 최선출 역을 맡았다.박희순은 “영화로 먹고 살았는데, 영화가 없어 OTT 전문배우가 됐었다. 오랜만에 받은 대본인 박찬욱 감독님의 ‘어쩔수가없다’를 기쁘게 함께했다”며 “선출 역에 선출된 박희순”이라는 인사로 웃음을 자아냈다.또한 “감독님의 오랜 팬이고 감독님의 작품을 좋아한다. 대본이 들어왔다는 얘길 들었을 때 이미 하기로 마음먹었다. 극적 갈등이 고조될수록 웃음의 강도가 커지고, 그러면서도 페이소스가 있었다. 특이했다. ‘이런 작품을 박찬욱 감독님이 쓰셨다고?’ 의아함도 들었다. 감독님 작품 중에 가장 웃음 포인트가 많았다고 생각했다. 감독님이 이번엔 칸을 포기하고 천만을 노리시나 했다”고 너스레를 떨었다.박희순은 선출 캐릭터를 두고 “남들은 다 힘든데 혼자만 잘나가니 그런 점은 부럽다. 그 외에 딱히 부러운 점은 없다”고 말했다. 그러면서도 “선출은 내적 충돌이 많은 친구다. 사람 좋아하고 술 좋아하는 친구인데 조용한 산속 집에 살길 원한다. 그런 충돌이 이뤄진다. 아내의 만류에도 그 결심을 실행한다”고 전했다. 또한 “아내에게 순종하는 저로서는 상상할 수 없었다. 그런 무모한 결정을 내릴 수 있는 용기가 부러웠다”며 아내 박예진을 언급해 웃음을 안겼다.'어쩔수가없다'는 오는 9월 개봉 예정이다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr