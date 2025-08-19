사진=유튜브 '여의도 육퇴클럽' 캡처

방송인 윤정수가 12살 연하 아내의 모습을 최초로 공개했다.지난 18일 유튜브 채널 '여의도 육퇴클럽'에는 '자기야… 이제 진짜 빠꾸 안 돼…! 혼인 신고하고 온 윤정수'라는 제목의 영상이 올라왔다. 영상에서 윤정수는 홀로 구청에 가 혼인신고를 했다.구청에서 혼인신고를 마치고 나온 윤정수는 "너무 금방 끝났다. 53년을 혼자 살았는데, 서류 쓰니까 5분 30초도 안 걸린다"라며 웃어 보였다. 이후 윤정수의 아내가 등장했다. 필라테스 강사인 아내가 수업 도중 잠시 시간을 내 구청에 방문한 것.아내는 윤정수와 포옹한 뒤 "혼인신고 했냐. 우리 이제 부부인 거냐"라고 물었다. 윤정수는 "이제 도망 못 간다. 이제 우리가 이걸 보고 잘 살아야 한다"라며 웃어 보였다. 아내는 "고생했어 오빠"라고 다정하게 말했다.앞서 한 매체의 보도에 따르면 윤정수는 오는 11월 말 서울 강남구의 한 호텔에서 결혼식을 올린다. 띠동갑 아내와 윤정수의 교제 기간은 약 8개월 정도로 알려졌다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr