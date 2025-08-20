이세돌 여행 예능 무산 됐다더니…김구라, 제작 의지 드러냈다 ('라스')

사진제공=MBC

바둑 천재 이세돌이 바둑계의 전설 조훈현과 ‘돌부처’로 불리는 그의 제자 이창호 바둑 기사를 모델로 한 영화 ‘승부’를 보고 실제 자신이 느낀 이창호의 면모와 달랐다고 말해 궁금증을 높인다.오는 20일 방송되는 MBC 예능 ‘라디오스타’에는 이세돌, 김희철, 침착맨, 나폴리 맛피아가 출연하는 ‘안침착맨’ 특집으로 꾸며진다.이세돌은 인공지능 알파고를 이긴 유일한 인간이자 프로 바둑기사로 5년 만에 ‘라디오스타’에 출연해 다채로운 이야기를 펼친다. 은퇴 후 이세돌은 책 출간을 앞둔 근황과 함께 바둑을 접목한 보드게임을 출시하며 새로운 도전에 나선 사실을 알린다.그는 올해 20살이 된 딸이 보드게임을 사용해 본 솔직한 피드백을 전하면서 MC들에게 선물로 보드게임을 전달하고 '도와주세요'라며 의외의 세일즈맨 변신까지 선보여 웃음을 자아낸다. 또 방송 섭외 요청이 들어오면 웬만하면 출연하는 편이며, 앞으로도 다양한 방송을 경험할 계획이라고 밝히며 예능 야망을 드러낸다.챗GPT(ChatGPT)와 대화를 했다가 당황한 사연도 공개된다. 그는 챗GPT에 “내가 이세돌이다”라고 했더니 대답은 ‘네’라고 하지만 믿지 않는 것 같았다고 말해 폭소를 자아낸다. 이어 바둑 AI 알파고와 벌인 세기의 대국 비하인드부터 바둑기사 시절 말 한마디로 빚지고 다닌 사연을 언급하며 ‘예능 9단’의 면모도 보인다.최근 바둑 영화 ‘승부’에 등장하는 ‘돌부처’ 이창호와 조훈현의 실제 인물 모델과 영화 속 캐릭터와는 차이가 있다는 솔직한 감상평도 밝힌다. 이세돌은 영화 속 이창호의 모습이 실제와는 다르다면서 그와 여행 예능을 계획했으나 무산된 사연을 전해 궁금증을 높인다. 이를 들은 MC 김구라는 조훈현까지 포함하는 ‘큰 그림’을 그려주며 예능 프로그램 제작을 돕겠다는 의지를 드러내 웃음을 더했다는 후문이다.이세돌은 항상 정장을 고집하는 독특한 패션 센스를 뽐내며 ‘예능계의 스티브 잡스’라는 별명까지 얻는다. 그는 “청바지를 왜 입는지 모르겠다”라면서 정장 예찬론을 펼치는데, 크리에이터 침착맨이 눈을 반짝거리며 이창호와 관련된 새로운 콘텐츠를 구상했다고 해 호기심을 높인다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr