사진=MBC

이선빈, 라미란, 조아람의 희망을 담은 달빛 질주가 시작된다.MBC 새 금토드라마 '달까지 가자'가 다음 달 19일 첫 방송 편성을 확정 짓고, 런칭을 알리는 티저 포스터를 공개했다.'달까지 가자'는 월급만으로는 생존이 어려운 흙수저 세 여자가 코인 투자에 뛰어들며 펼쳐지는 하이퍼리얼리즘 생존기를 그린 드라마다. 장류진 작가의 동명 베스트셀러 소설을 원작으로 하며, 이선빈(정다해 역), 라미란(강은상 역), 조아람(김지송 역) 그리고 김영대(함지우 역) 등 연기력과 매력을 겸비한 배우들의 캐스팅 소식으로 호기심을 키웠다. 여기에 제로베이스원 장하오가 2023년 데뷔 이후 처음으로 특별 출연을 통해 배우에 도전하며 팬들의 기대를 키우고 있다.티저 포스터에는 거대한 달을 향해 힘차게 질주하는 열차가 시선을 사로잡는다. 그 주변에는 반짝이는 금빛 코인들이 흩날리며 신비로운 분위기를 더한다. 특히 "인생역전 코인열차 탑승기"라는 카피는 인생 상승 곡선을 꿈꾸는 이들의 여정을 예고하며, 어떤 흥미진진한 스토리가 펼쳐질지 상상력을 자극한다.시선을 조금 더 가까이하면 열차 앞 칸 창문에 비친 세 인물의 실루엣이 보인다. 나란히 선 채 어깨를 맞댄 이선빈, 라미란, 조아람이 달을 향한 여정에 올라타 있다. 굳게 이어진 실루엣은 이들이 함께 써 내려갈 이야기에 대한 기대를 높이는 동시에, 서로를 향한 끈끈한 우정까지 담아내 이목을 끈다.배경에 펼쳐진 화려한 도시의 밤 전경은 작품 속 주인공들이 살아가는 치열한 현실 세계를 상징한다. 그 위로 힘차게 솟아오른 열차는 현실을 넘어 비상하는 세 인물의 과감한 선택을 보여준다. 열차 앞에서 강렬하게 뿜어져 나오는 전조등은 '인생역전'이라는 새로운 미래를 향한 의지와 희망을 비춘다. 보랏빛과 푸른색이 어우러진 밤하늘은 몽환적이면서도 판타지적인 분위기를 자아내, 작품을 향한 기대감을 고조시킨다.제작진은 "우리 드라마는 지금보다 '조금 더 나은' 미래를 꿈꾸는 보통 사람들의 이야기를 담았다. 코인 열차에 몸을 실은 주인공들의 불안과 설렘, 희망을 안고 달려가는 여정을 현실적이면서도 유쾌하게 풀어낼 예정이다. 그들의 미래를 향한 도전과 질주를 함께 지켜보고 기대해주시길 바란다"라고 전했다.'달까지 가자'는 9월 19일 밤 9시 50분 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr