[공식] 장나라, 결혼 4년 차에 기쁜 소식 전했다…성동일과 데뷔 첫 고정 예능 도전 ('바퀴달린집5')

2022년 6세 연하의 촬영감독과 결혼한 배우 장나라가 데뷔 첫 고정 예능에 도전한다.새롭게 돌아오는 '바다 건너 바퀴 달린 집'은 내 집을 가지고 떠나는 여행을 콘셉트로, 우리나라 전국 방방곡곡에서 사계절을 보낸 바퀴 달린 집이 이번엔 바다 건너 해외로 떠나는 여행을 다룬다. 2022년에 방영한 시즌 4 이후 3년 만에 글로벌하게 돌아오는 것.새로운 식구의 합류도 기대를 모은다. '바퀴 달린 집'의 공식 셰프이자 정 많은 맏이 성동일, 유쾌한 둘째 김희원이 변함없이 함께하는 가운데, 배우 장나라가 전격 합류해 한층 기대감을 높이고 있다.대한민국을 '장나라 신드롬'에 들썩이게 했던 멀티 엔터테이너이자 '굿파트너', 'VIP', '황후의 품격' 등을 히트시키며 연기자로서도 독보적인 행보를 걷고 있는 장나라는 ‘바다 건너 바퀴 달린 집'을 통해 데뷔 이래 첫 예능 고정 출연에 도전해 새로운 매력을 뽐낼 예정이다. 더욱이 장나라의 합류로 전 시즌을 통틀어 최초로 여자 식구가 함께한 만큼, 성동일-김희원과 장나라가 만들어낼 신선한 남매 케미스트리에도 이목이 쏠린다.'바퀴 달린 집' 스케일 역시 확장될 전망이다. 지난 4개 시즌 동안 전국 24개 지역, 32곳의 앞마당을 찾아갔던 국내 여행에서 반경을 넓혀 세계로 진출해 ‘바다 건너 바퀴 달린 집'으로 새로운 모습을 선보이는 것. 이에 국내와는 또 다른 대자연 뷰를 담아낼 새 시즌에 기대가 높아진다.또 전국구 앞마당에서 그 지역의 대표 식자재로 선보이는 다채로운 요리 퍼레이드 역시 '바퀴 달린 집' 시리즈의 백미였던 만큼, 새 시즌에서 현지의 식자재를 통해 만들어내는 이국적인 밥상 역시 눈을 사로잡을 것으로 기대된다.‘바다 건너 바퀴 달린 집' 제작진은 "'바퀴 달린 집'이 3년 만에 새 시즌으로 돌아오게 됐다. 오랜만에 찾아뵙는 만큼, 꽉 찬 힐링과 뭉근한 웃음, 그리고 새로운 재미까지 담아낼 수 있도록 잘 준비하겠다. 더욱 농익은 케미를 발산할 성동일-김희원 형제와 새로운 기운을 불어넣어 줄 새 식구 장나라의 활약을 기대해달라"라고 전했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr