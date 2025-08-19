사진=유튜브 '유 퀴즈 온 더 튜브' 캡처
가수 비와 결혼한 배우 김태희가 두 딸의 외모에 대해 이야기했다.

지난 18일 유튜브 채널 '유 퀴즈 온 더 튜브'에는 20일에 방송되는 tvN 예능 '유 퀴즈 온 더 블럭' 김태희 편 예고 영상이 올라왔다.

영상에서 조세호는 김태희의 두 딸을 언급하며 "한 명은 김태희 닮고, 한 명은 비 닮았을 것 같다"고 입을 열었다. 이에 김태희는 "첫째는 위가 나고 아래는 남편, 둘째는 위가 남편이고 아래는 나다. 희비 교차다"라고 말해 웃음을 자아냈다.
비와의 연애 시절 일화를 언급하기도 했다. 김태희는 "결혼을 결심한 순간이 언제였냐"는 질문에 "기억이 서로 다르다. 비가 저에게 부담되지 않는 작은 선물들을 줬다. 마음이 무거울 때 그걸 펼쳐봤는데 웃음이 나더라. 그걸 계기로 문자를 보냈다"고 회상했다.

이어 김태희는 "감정적으로 힘들 때 엄마한테 잘 못 한 것 같다"면서 눈물을 보여 이목을 집중시켰다. '유 퀴즈 온 더 블럭' 김태희 편은 이날 오후 8시 45분에 방송된다.

정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr

